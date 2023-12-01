Путин увеличил численность армии России

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
В России увеличено предельное количество солдат в рядах ВС РФ на 170 тысяч человек, следует из указа Владимира Путина Фото:
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Мобилизация в России

В России увеличено предельное количество солдат в рядах Вооруженных сил на 170 тысяч человек. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Предельная численность ВС РФ увеличена на 170 тысяч. Теперь их общее число составляет 1 миллион 320 тысяч человек. Указ президента РФ опубликован на портале опубликования правовых актов.

Увеличение предельного количество обусловлено увеличением угроз для России в связи с расширением НАТО. При этом повышение числа солдат будет проходить поэтапно. В первую очередь, увеличение будет проходить за счет тех, кто изъявит желание служить по контракту. В связи с наращиванием сил НАТО, в России также будут развернуты дополнительные силы.

В рамках указа Путин подчеркнул, что США намерены до конца 2025 года заменить 200 устаревших ядерных авиабомб свободного падения, находящихся в Европе и Турции, на новое высокоточное оружие. В связи с этим, численность ВС РФ является адекватным шагом, подытожил российский президент.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что с начала года в ряды ВС РФ вступили 452 тысячи человек по контракту. По его словам, работа в плане привлечения граждан к военной службе хорошо отлажена.

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В России увеличено предельное количество солдат в рядах Вооруженных сил на 170 тысяч человек. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Предельная численность ВС РФ увеличена на 170 тысяч. Теперь их общее число составляет 1 миллион 320 тысяч человек. Указ президента РФ опубликован на портале опубликования правовых актов. Увеличение предельного количество обусловлено увеличением угроз для России в связи с расширением НАТО. При этом повышение числа солдат будет проходить поэтапно. В первую очередь, увеличение будет проходить за счет тех, кто изъявит желание служить по контракту. В связи с наращиванием сил НАТО, в России также будут развернуты дополнительные силы. В рамках указа Путин подчеркнул, что США намерены до конца 2025 года заменить 200 устаревших ядерных авиабомб свободного падения, находящихся в Европе и Турции, на новое высокоточное оружие. В связи с этим, численность ВС РФ является адекватным шагом, подытожил российский президент. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что с начала года в ряды ВС РФ вступили 452 тысячи человек по контракту. По его словам, работа в плане привлечения граждан к военной службе хорошо отлажена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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