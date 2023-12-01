Минобороны сообщило, как РФ реализует указ Путина об увеличении численности армии

Минобороны России: численность ВС РФ будут увеличивать поэтапно
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, автомат калашникова, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Численность ВС России увеличили на 170 тысяч военных Фото:
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Увеличение численности военнослужащих ВС РФ реализуется поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В России увеличено предельное количество солдат в рядах ВС РФ на 170 тысяч человек. Это следует из указа Владимира Путина.

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Увеличение численности военнослужащих ВС РФ реализуется поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В России увеличено предельное количество солдат в рядах ВС РФ на 170 тысяч человек. Это следует из указа Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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