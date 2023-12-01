Минобороны сообщило, как РФ реализует указ Путина об увеличении численности армии

Численность ВС России увеличили на 170 тысяч военных
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Увеличение численности военнослужащих ВС РФ реализуется поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В России увеличено предельное количество солдат в рядах ВС РФ на 170 тысяч человек. Это следует из указа Владимира Путина.
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