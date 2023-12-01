Минобороны сообщило, как РФ реализует указ Путина об увеличении численности армии

Минобороны России: численность ВС РФ будут увеличивать поэтапно

01 декабря 2023 в 23:16 Размер текста - 17 +

Численность ВС России увеличили на 170 тысяч военных Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Увеличение численности военнослужащих ВС РФ реализуется поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В России увеличено предельное количество солдат в рядах ВС РФ на 170 тысяч человек. Это следует из указа Владимира Путина.

Увеличение численности военнослужащих ВС РФ реализуется поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В России увеличено предельное количество солдат в рядах ВС РФ на 170 тысяч человек. Это следует из указа Владимира Путина.