Херш: Россия и Украина начали тайные мирные переговоры

Россия и Украина тайно ведут мирные переговоры. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на свои источники.
«Серьезные мирные переговоры между Россией и Украиной быстро набрали темп. Их движущей силой стали <…> два высокопоставленных генерала. Это начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный», — предположил Херш в статье на
По словам Херша, на тайных российско-украинских переговорах обсуждается вопрос фиксации границ. Он добавил, что за Россией сохранятся Крым и территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областей. В обмен на это, Украине разрешат присоединиться к НАТО на определенных условиях, предполагает журналист.
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