Херш: Россия и Украина начали тайные мирные переговоры

02 декабря 2023 в 00:08 Размер текста - 17 +

Американский журналист предположил, что российско-украинские переговоры уже начались Фото: Сергей Русанов © URA.RU Россия и Украина тайно ведут мирные переговоры. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на свои источники. «Серьезные мирные переговоры между Россией и Украиной быстро набрали темп. Их движущей силой стали <…> два высокопоставленных генерала. Это начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный», — предположил Херш в статье на платформе Substack. По словам Херша, на тайных российско-украинских переговорах обсуждается вопрос фиксации границ. Он добавил, что за Россией сохранятся Крым и территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областей. В обмен на это, Украине разрешат присоединиться к НАТО на определенных условиях, предполагает журналист.

Россия и Украина тайно ведут мирные переговоры. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на свои источники. «Серьезные мирные переговоры между Россией и Украиной быстро набрали темп. Их движущей силой стали <…> два высокопоставленных генерала. Это начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный», — предположил Херш в статье на платформе Substack. По словам Херша, на тайных российско-украинских переговорах обсуждается вопрос фиксации границ. Он добавил, что за Россией сохранятся Крым и территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областей. В обмен на это, Украине разрешат присоединиться к НАТО на определенных условиях, предполагает журналист.