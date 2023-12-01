01 декабря 2023

Херш: Россия и Украина начали тайные мирные переговоры

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Американский журналист предположил, что российско-украинские переговоры уже начались Фото:

Россия и Украина тайно ведут мирные переговоры. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на свои источники.

«Серьезные мирные переговоры между Россией и Украиной быстро набрали темп. Их движущей силой стали <…> два высокопоставленных генерала. Это начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный», — предположил Херш в статье на платформе Substack.

По словам Херша, на тайных российско-украинских переговорах обсуждается вопрос фиксации границ. Он добавил, что за Россией сохранятся Крым и территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областей. В обмен на это, Украине разрешат присоединиться к НАТО на определенных условиях, предполагает журналист.

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Россия и Украина тайно ведут мирные переговоры. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на свои источники. «Серьезные мирные переговоры между Россией и Украиной быстро набрали темп. Их движущей силой стали <…> два высокопоставленных генерала. Это начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный», — предположил Херш в статье на платформе Substack. По словам Херша, на тайных российско-украинских переговорах обсуждается вопрос фиксации границ. Он добавил, что за Россией сохранятся Крым и территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областей. В обмен на это, Украине разрешат присоединиться к НАТО на определенных условиях, предполагает журналист.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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