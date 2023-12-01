WSJ: США поставили Израилю бомбы для подрыва бункеров ХАМАС

02 декабря 2023 в 00:32 Размер текста - 17 +

Применяемые Израилем бомбы несут угрозу мирным жителям Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Josiah Brown новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильские военные применяют американские «противобункерные» бомбы большой мощности для выдавливания ХАМАС из сети подземных туннелей. Об этом заявляют военные аналитики. «Официальные лица США заявляют, что Израиль применил предоставленную американцами бомбу с большой полезной нагрузкой в одном из самых смертоносных ударов за всю войну, в результате которого был разрушен жилой дом в лагере беженцев Джабалия в секторе Газа», — пишет американское издание WSJ ссылаясь на аналитиков. В ходе этой атаки погибло более 100 человек, а также был убит глава ХАМАС. По мнению бывшего адвоката-советника Государственного департамента США Финукейна, применение Израилем противобункерных бомб законно. Туннели военных, однако, расположены в жилых кварталах, где размещены лагеря с сотнями тысяч беженцев. Необходимо учитывать попутный ущерб, который будет нанесен гражданскому населению, полагает он. ЦАХАЛ уничтожил командующего военно-морскими силами ХАМАС в Газе, сообщало RT 23 ноября. Уничтоженный Амар Абу Джалала участвовал в организации «ряда террористических актов» на море, которые были предотвращены израильской армией.

Израильские военные применяют американские «противобункерные» бомбы большой мощности для выдавливания ХАМАС из сети подземных туннелей. Об этом заявляют военные аналитики. «Официальные лица США заявляют, что Израиль применил предоставленную американцами бомбу с большой полезной нагрузкой в одном из самых смертоносных ударов за всю войну, в результате которого был разрушен жилой дом в лагере беженцев Джабалия в секторе Газа», — пишет американское издание WSJ ссылаясь на аналитиков. В ходе этой атаки погибло более 100 человек, а также был убит глава ХАМАС. По мнению бывшего адвоката-советника Государственного департамента США Финукейна, применение Израилем противобункерных бомб законно. Туннели военных, однако, расположены в жилых кварталах, где размещены лагеря с сотнями тысяч беженцев. Необходимо учитывать попутный ущерб, который будет нанесен гражданскому населению, полагает он. ЦАХАЛ уничтожил командующего военно-морскими силами ХАМАС в Газе, сообщало RT 23 ноября. Уничтоженный Амар Абу Джалала участвовал в организации «ряда террористических актов» на море, которые были предотвращены израильской армией.