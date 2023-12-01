Свердловского мэра признали лучшим в России. Фото

02 декабря 2023 в 00:33 Размер текста - 17 +

Дмитрию Нисковских 41 год, Сысертью он руководит с 2017-го Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Сысерти Дмитрий Нисковских признан лучшим мэром России. Об этом было объявлено на церемонии Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), поделился с URA.RU участник мероприятия. Награждение прошло в рамках политической премии «Гамбургский счет». Главную награду в номинации «Мэр года» Нисковских разделил с коллегой из Иркутска Русланом Болотовым. Нисковских возглавляет Сысерть с 2017 года. До этого он семь лет трудится в областном правительстве на различных должностях — в том числе министра инвестиций (2016—2017 годы). Фото: читатель URA.RU

Глава Сысерти Дмитрий Нисковских признан лучшим мэром России. Об этом было объявлено на церемонии Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), поделился с URA.RU участник мероприятия. Награждение прошло в рамках политической премии «Гамбургский счет». Главную награду в номинации «Мэр года» Нисковских разделил с коллегой из Иркутска Русланом Болотовым. Нисковских возглавляет Сысерть с 2017 года. До этого он семь лет трудится в областном правительстве на различных должностях — в том числе министра инвестиций (2016—2017 годы).