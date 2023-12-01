Дмитрию Нисковских 41 год, Сысертью он руководит с 2017-го
Глава Сысерти Дмитрий Нисковских признан лучшим мэром России. Об этом было объявлено на церемонии Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), поделился с URA.RU участник мероприятия.
Награждение прошло в рамках политической премии «Гамбургский счет». Главную награду в номинации «Мэр года» Нисковских разделил с коллегой из Иркутска Русланом Болотовым.
Нисковских возглавляет Сысерть с 2017 года. До этого он семь лет трудится в областном правительстве на различных должностях — в том числе министра инвестиций (2016—2017 годы).
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!