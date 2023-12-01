01 декабря 2023

Свердловского мэра признали лучшим в России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция по созданию экологического кластера. Сысерть, нисковских дмитрий
Дмитрию Нисковских 41 год, Сысертью он руководит с 2017-го Фото:

Глава Сысерти Дмитрий Нисковских признан лучшим мэром России. Об этом было объявлено на церемонии Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), поделился с URA.RU участник мероприятия.

Награждение прошло в рамках политической премии «Гамбургский счет». Главную награду в номинации «Мэр года» Нисковских разделил с коллегой из Иркутска Русланом Болотовым.

Нисковских возглавляет Сысерть с 2017 года. До этого он семь лет трудится в областном правительстве на различных должностях — в том числе министра инвестиций (2016—2017 годы).

Фото:

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Глава Сысерти Дмитрий Нисковских признан лучшим мэром России. Об этом было объявлено на церемонии Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), поделился с URA.RU участник мероприятия. Награждение прошло в рамках политической премии «Гамбургский счет». Главную награду в номинации «Мэр года» Нисковских разделил с коллегой из Иркутска Русланом Болотовым. Нисковских возглавляет Сысерть с 2017 года. До этого он семь лет трудится в областном правительстве на различных должностях — в том числе министра инвестиций (2016—2017 годы).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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