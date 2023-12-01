В Газе погибли почти 200 человек после прекращения перемирия

02 декабря 2023 в 00:49 Размер текста - 17 +

После прекращения перемирия в секторе Газа погибло более 178 человек, 589 ранены Фото: Министерство обороны Израиля При ударах Израиля по территории сектора Газа после прекращения перемирия погибли более 178 человек. Об этом сообщает Минздрав Палестины. «Число погибших в результате израильской агрессии с утра и до настоящего времени возросло до 178 и 589 раненых, большинство из которых — дети и женщины», — сообщил палестинский Минздрав в telegram-канале. Вечером 1 декабря ведомство сообщало, что число пострадавших после перемирия выросло до 109 человек. Армия Израиля (ЦАХАЛ) утром 1 декабря сообщала, что палестинская группировка ХАМАС нарушила перемирие. В ответ ЦАХАЛ восстановил боевые действия в секторе Газа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заявил, что Россия предпочла бы видеть новость о продлении гуманитарной паузы в конфликте между ХАМАС и Израилем.

При ударах Израиля по территории сектора Газа после прекращения перемирия погибли более 178 человек. Об этом сообщает Минздрав Палестины. «Число погибших в результате израильской агрессии с утра и до настоящего времени возросло до 178 и 589 раненых, большинство из которых — дети и женщины», — сообщил палестинский Минздрав в telegram-канале. Вечером 1 декабря ведомство сообщало, что число пострадавших после перемирия выросло до 109 человек. Армия Израиля (ЦАХАЛ) утром 1 декабря сообщала, что палестинская группировка ХАМАС нарушила перемирие. В ответ ЦАХАЛ восстановил боевые действия в секторе Газа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заявил, что Россия предпочла бы видеть новость о продлении гуманитарной паузы в конфликте между ХАМАС и Израилем.