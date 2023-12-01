01 декабря 2023

В Газе погибли почти 200 человек после прекращения перемирия

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал
После прекращения перемирия в секторе Газа погибло более 178 человек, 589 ранены Фото:

При ударах Израиля по территории сектора Газа после прекращения перемирия погибли более 178 человек. Об этом сообщает Минздрав Палестины.

«Число погибших в результате израильской агрессии с утра и до настоящего времени возросло до 178 и 589 раненых, большинство из которых — дети и женщины», — сообщил палестинский Минздрав в telegram-канале. Вечером 1 декабря ведомство сообщало, что число пострадавших после перемирия выросло до 109 человек.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) утром 1 декабря сообщала, что палестинская группировка ХАМАС нарушила перемирие. В ответ ЦАХАЛ восстановил боевые действия в секторе Газа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заявил, что Россия предпочла бы видеть новость о продлении гуманитарной паузы в конфликте между ХАМАС и Израилем.

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При ударах Израиля по территории сектора Газа после прекращения перемирия погибли более 178 человек. Об этом сообщает Минздрав Палестины. «Число погибших в результате израильской агрессии с утра и до настоящего времени возросло до 178 и 589 раненых, большинство из которых — дети и женщины», — сообщил палестинский Минздрав в telegram-канале. Вечером 1 декабря ведомство сообщало, что число пострадавших после перемирия выросло до 109 человек. Армия Израиля (ЦАХАЛ) утром 1 декабря сообщала, что палестинская группировка ХАМАС нарушила перемирие. В ответ ЦАХАЛ восстановил боевые действия в секторе Газа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заявил, что Россия предпочла бы видеть новость о продлении гуманитарной паузы в конфликте между ХАМАС и Израилем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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