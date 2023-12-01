В Газе погибли почти 200 человек после прекращения перемирия

При ударах Израиля по территории сектора Газа после прекращения перемирия погибли более 178 человек. Об этом сообщает Минздрав Палестины.
«Число погибших в результате израильской агрессии с утра и до настоящего времени возросло до 178 и 589 раненых, большинство из которых — дети и женщины», — сообщил палестинский Минздрав в telegram-канале. Вечером 1 декабря ведомство сообщало, что число пострадавших после перемирия выросло до 109 человек.
Армия Израиля (ЦАХАЛ) утром 1 декабря сообщала, что палестинская группировка ХАМАС нарушила перемирие. В ответ ЦАХАЛ восстановил боевые действия в секторе Газа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заявил, что Россия предпочла бы видеть новость о продлении гуманитарной паузы в конфликте между ХАМАС и Израилем.
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