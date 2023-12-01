Кремль отреагировал на окончание перемирия на Ближнем Востоке

Россия предпочла бы видеть новость о продлении гуманитарной паузы в конфликте между ХАМАС и Израилем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Мы предпочли бы видеть новость об очередном продлении этой гуманитарной паузы. Нам казалось бы, что это было бы более целесообразно, с учетом размеров той гуманитарной катастрофы, которая переживается в Газе, и с учетом незавершенности процесс освобождения всех заложников», — сказал Песков.
Он также заверил, что РФ продолжит работу по освобождению россиян, которые остаются в заложниках у ХАМАС. «Несмотря на возобновление боевых действий, мы продолжим наши контакты со всеми сторонами, чтобы освободить остающихся там граждан России», — заявил представитель Кремля.
Боевые действия между Израилем и ХАМАС возобновились сегодня утром. При этом стороны планировали продлить перемирие еще на один день. Перемирие длилось с 24 ноября.
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