Кремль отреагировал на окончание перемирия на Ближнем Востоке

Кремль отреагировал на возобновление боевых действий между Израилем и ХАМАС
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Кремль отреагировал на возобновление боевых действий между Израилем и ХАМАС Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Россия предпочла бы видеть новость о продлении гуманитарной паузы в конфликте между ХАМАС и Израилем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Мы предпочли бы видеть новость об очередном продлении этой гуманитарной паузы. Нам казалось бы, что это было бы более целесообразно, с учетом размеров той гуманитарной катастрофы, которая переживается в Газе, и с учетом незавершенности процесс освобождения всех заложников», — сказал Песков.

Он также заверил, что РФ продолжит работу по освобождению россиян, которые остаются в заложниках у ХАМАС. «Несмотря на возобновление боевых действий, мы продолжим наши контакты со всеми сторонами, чтобы освободить остающихся там граждан России», — заявил представитель Кремля.

Боевые действия между Израилем и ХАМАС возобновились сегодня утром. При этом стороны планировали продлить перемирие еще на один день. Перемирие длилось с 24 ноября.

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Россия предпочла бы видеть новость о продлении гуманитарной паузы в конфликте между ХАМАС и Израилем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Мы предпочли бы видеть новость об очередном продлении этой гуманитарной паузы. Нам казалось бы, что это было бы более целесообразно, с учетом размеров той гуманитарной катастрофы, которая переживается в Газе, и с учетом незавершенности процесс освобождения всех заложников», — сказал Песков. Он также заверил, что РФ продолжит работу по освобождению россиян, которые остаются в заложниках у ХАМАС. «Несмотря на возобновление боевых действий, мы продолжим наши контакты со всеми сторонами, чтобы освободить остающихся там граждан России», — заявил представитель Кремля. Боевые действия между Израилем и ХАМАС возобновились сегодня утром. При этом стороны планировали продлить перемирие еще на один день. Перемирие длилось с 24 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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