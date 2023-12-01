Артюхов озвучил ключевой вопрос здравоохранения в ЯНАО

Артюхов: качество медицины в ЯНАО зависти от врачей

02 декабря 2023 в 01:15 Размер текста - 17 +

В округе активно привлекают высококвалифицированных врачей из других регионов Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО В Ямало-Ненецком автономном округе качество медицины опирается на квалифицированного врача. Об этом заявил губернатор округа Дмитрий Артюхов во время выступления на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение 2023». «Особенность Ямала — это большие территории, удаленность населенных пунктов. Мы своевременно обновляем медицинскую технику, строим новые больницы и поликлиники, но ключевой вопрос в системе здравоохранения — это сами врачи. Все решения принимает врач, все качество медицины опирается на квалифицированного врача, медработника», — заявил Артюхов во время выступления. В округе проводится комплекс мероприятий для привлечения высококвалифицированных специалистов из других регионов, так как на Ямале нет собственных медвузов. Особое внимание уделяется развитию качественной диагностики. До 2030 года в округе планируется ввести более 40 медицинских объектов. Одним из важных, является радиологический корпус в Новом Уренгое, который позволит онкобольным получать лучевую терапию на территории округа. Достижений медицины на Ямале стала программа диагностики лучевых снимков пациентов при помощи искусственного интеллекта. Она началась в 2023 году и продолжится в 2024. На основе алгоритмов нейросетей можно выявить на ранних стадиях признаки опасных заболеваний. Искусственный интеллект способен определить рак легких, COVID-19, остеопороз позвоночника, аневризму грудного отдела аорты, ишемическую болезнь сердца, инсульт и даже плоскостопие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ямало-Ненецком автономном округе качество медицины опирается на квалифицированного врача. Об этом заявил губернатор округа Дмитрий Артюхов во время выступления на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение 2023». «Особенность Ямала — это большие территории, удаленность населенных пунктов. Мы своевременно обновляем медицинскую технику, строим новые больницы и поликлиники, но ключевой вопрос в системе здравоохранения — это сами врачи. Все решения принимает врач, все качество медицины опирается на квалифицированного врача, медработника», — заявил Артюхов во время выступления. В округе проводится комплекс мероприятий для привлечения высококвалифицированных специалистов из других регионов, так как на Ямале нет собственных медвузов. Особое внимание уделяется развитию качественной диагностики. До 2030 года в округе планируется ввести более 40 медицинских объектов. Одним из важных, является радиологический корпус в Новом Уренгое, который позволит онкобольным получать лучевую терапию на территории округа. Достижений медицины на Ямале стала программа диагностики лучевых снимков пациентов при помощи искусственного интеллекта. Она началась в 2023 году и продолжится в 2024. На основе алгоритмов нейросетей можно выявить на ранних стадиях признаки опасных заболеваний. Искусственный интеллект способен определить рак легких, COVID-19, остеопороз позвоночника, аневризму грудного отдела аорты, ишемическую болезнь сердца, инсульт и даже плоскостопие.