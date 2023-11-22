Искусственный интеллект будет ставить диагнозы жителям ЯНАО

Депздрав ЯНАО заключил соглашение о сотрудничестве с депздравом Москвы

23 ноября 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Депздрав ЯНАО и депздрав Москвы подписали соглашение о сотрудничестве Фото: Размик Закарян © URA.RU Программа диагностики лучевых снимков ямальских пациентов при помощи искусственного интеллекта продолжится и в 2024 году. На выставке «Россия» глава департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков и замглавы московского депздрава Илья Тыров подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Благодаря новому соглашению сотрудничество ведомств здравоохранения Ямала и Москвы продолжится в 2024 году. Будут увеличены возможности использования искусственного интеллекта. Алгоритмы смогут с большей точностью выявлять до 17 патологий, в том числе образования щитовидной железы, надпочечников, увеличение внутригрудных лимфатических узлов и так далее. Все сервисы, которые анализируют исследования с Ямала, проходят ежемесячный контроль качества на точность диагностики», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. На основе алгоритмов нейросетей можно выявить на ранних стадиях признаки опасных заболеваний. Искусственный интеллект способен определить рак легких, COVID-19, остеопороз позвоночника, аневризму грудного отдела аорты, ишемическую болезнь сердца, инсульт и даже плоскостопие. Ранее URA.RU рассказало, что за первый квартал 2023 года медики ЯНАО провели более 10 тысяч подобных исследований. С помощью искусственного интеллекта ямальские врачи выявляли заболевания сердечно-сосудистой системы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Программа диагностики лучевых снимков ямальских пациентов при помощи искусственного интеллекта продолжится и в 2024 году. На выставке «Россия» глава департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков и замглавы московского депздрава Илья Тыров подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Благодаря новому соглашению сотрудничество ведомств здравоохранения Ямала и Москвы продолжится в 2024 году. Будут увеличены возможности использования искусственного интеллекта. Алгоритмы смогут с большей точностью выявлять до 17 патологий, в том числе образования щитовидной железы, надпочечников, увеличение внутригрудных лимфатических узлов и так далее. Все сервисы, которые анализируют исследования с Ямала, проходят ежемесячный контроль качества на точность диагностики», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. На основе алгоритмов нейросетей можно выявить на ранних стадиях признаки опасных заболеваний. Искусственный интеллект способен определить рак легких, COVID-19, остеопороз позвоночника, аневризму грудного отдела аорты, ишемическую болезнь сердца, инсульт и даже плоскостопие. Ранее URA.RU рассказало, что за первый квартал 2023 года медики ЯНАО провели более 10 тысяч подобных исследований. С помощью искусственного интеллекта ямальские врачи выявляли заболевания сердечно-сосудистой системы.