22 ноября 2023

Искусственный интеллект будет ставить диагнозы жителям ЯНАО

Депздрав ЯНАО заключил соглашение о сотрудничестве с депздравом Москвы
© Служба новостей «URA.RU»
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Клиника микрохирургии глаза Глазцентр. Екатеринбург, глазная клиника
Депздрав ЯНАО и депздрав Москвы подписали соглашение о сотрудничестве Фото:

Программа диагностики лучевых снимков ямальских пациентов при помощи искусственного интеллекта продолжится и в 2024 году. На выставке «Россия» глава департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков и замглавы московского депздрава Илья Тыров подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Благодаря новому соглашению сотрудничество ведомств здравоохранения Ямала и Москвы продолжится в 2024 году. Будут увеличены возможности использования искусственного интеллекта. Алгоритмы смогут с большей точностью выявлять до 17 патологий, в том числе образования щитовидной железы, надпочечников, увеличение внутригрудных лимфатических узлов и так далее. Все сервисы, которые анализируют исследования с Ямала, проходят ежемесячный контроль качества на точность диагностики», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

На основе алгоритмов нейросетей можно выявить на ранних стадиях признаки опасных заболеваний. Искусственный интеллект способен определить рак легких, COVID-19, остеопороз позвоночника, аневризму грудного отдела аорты, ишемическую болезнь сердца, инсульт и даже плоскостопие.

Ранее URA.RU рассказало, что за первый квартал 2023 года медики ЯНАО провели более 10 тысяч подобных исследований. С помощью искусственного интеллекта ямальские врачи выявляли заболевания сердечно-сосудистой системы.

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Программа диагностики лучевых снимков ямальских пациентов при помощи искусственного интеллекта продолжится и в 2024 году. На выставке «Россия» глава департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков и замглавы московского депздрава Илья Тыров подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Благодаря новому соглашению сотрудничество ведомств здравоохранения Ямала и Москвы продолжится в 2024 году. Будут увеличены возможности использования искусственного интеллекта. Алгоритмы смогут с большей точностью выявлять до 17 патологий, в том числе образования щитовидной железы, надпочечников, увеличение внутригрудных лимфатических узлов и так далее. Все сервисы, которые анализируют исследования с Ямала, проходят ежемесячный контроль качества на точность диагностики», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. На основе алгоритмов нейросетей можно выявить на ранних стадиях признаки опасных заболеваний. Искусственный интеллект способен определить рак легких, COVID-19, остеопороз позвоночника, аневризму грудного отдела аорты, ишемическую болезнь сердца, инсульт и даже плоскостопие. Ранее URA.RU рассказало, что за первый квартал 2023 года медики ЯНАО провели более 10 тысяч подобных исследований. С помощью искусственного интеллекта ямальские врачи выявляли заболевания сердечно-сосудистой системы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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