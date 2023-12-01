Путин сохранил выплаты родителям детей инвалидов

02 декабря 2023 в 01:20 Размер текста - 17 +

Путин подписал указ о поддержке родителей детей инвалидов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому родители детей с инвалидностью получили возможность одновременно работать неполный рабочий день и получать соцвыплату в сумме 10 000 рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Установить ежемесячные выплаты трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы: а) родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), неработающему либо осуществляющему трудовую деятельность на условиях неполного рабочего времени, в том числе на указанных условиях дистанционно или на дому, — в размере 10 000 рублей; б) другим неработающим лицам — в размере 1200 рублей», — написано в указе. Документ вступит в силу с 1-го января 2024 года. В России родителям детей с инвалидностью предоставляется увеличенный налоговый вычет — 12 тысяч рублей. Если у трудоспособных родителей детей с инвалидностью нет доходов, им назначат выплату по уходу за ребенком — 10 тысяч рублей, также они имеют право на досрочное назначение страховой пенсии.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому родители детей с инвалидностью получили возможность одновременно работать неполный рабочий день и получать соцвыплату в сумме 10 000 рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Установить ежемесячные выплаты трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы: а) родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), неработающему либо осуществляющему трудовую деятельность на условиях неполного рабочего времени, в том числе на указанных условиях дистанционно или на дому, — в размере 10 000 рублей; б) другим неработающим лицам — в размере 1200 рублей», — написано в указе. Документ вступит в силу с 1-го января 2024 года. В России родителям детей с инвалидностью предоставляется увеличенный налоговый вычет — 12 тысяч рублей. Если у трудоспособных родителей детей с инвалидностью нет доходов, им назначат выплату по уходу за ребенком — 10 тысяч рублей, также они имеют право на досрочное назначение страховой пенсии.