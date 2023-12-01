01 декабря 2023

Путин сохранил выплаты родителям детей инвалидов

© Служба новостей «URA.RU»
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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Путин подписал указ о поддержке родителей детей инвалидов Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому родители детей с инвалидностью получили возможность одновременно работать неполный рабочий день и получать соцвыплату в сумме 10 000 рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить ежемесячные выплаты трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы: а) родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), неработающему либо осуществляющему трудовую деятельность на условиях неполного рабочего времени, в том числе на указанных условиях дистанционно или на дому, — в размере 10 000 рублей; б) другим неработающим лицам — в размере 1200 рублей», — написано в указе. Документ вступит в силу с 1-го января 2024 года.

В России родителям детей с инвалидностью предоставляется увеличенный налоговый вычет — 12 тысяч рублей. Если у трудоспособных родителей детей с инвалидностью нет доходов, им назначат выплату по уходу за ребенком — 10 тысяч рублей, также они имеют право на досрочное назначение страховой пенсии.

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому родители детей с инвалидностью получили возможность одновременно работать неполный рабочий день и получать соцвыплату в сумме 10 000 рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Установить ежемесячные выплаты трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы: а) родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), неработающему либо осуществляющему трудовую деятельность на условиях неполного рабочего времени, в том числе на указанных условиях дистанционно или на дому, — в размере 10 000 рублей; б) другим неработающим лицам — в размере 1200 рублей», — написано в указе. Документ вступит в силу с 1-го января 2024 года. В России родителям детей с инвалидностью предоставляется увеличенный налоговый вычет — 12 тысяч рублей. Если у трудоспособных родителей детей с инвалидностью нет доходов, им назначат выплату по уходу за ребенком — 10 тысяч рублей, также они имеют право на досрочное назначение страховой пенсии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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