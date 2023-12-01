Чехия отказалась помогать Украине

02 декабря 2023 в 01:29 Размер текста - 17 +

Чехия отправила на Украину всю ненужную ей технику Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Власти Чехии отказались поставлять вооружение Украине, чтобы не поставить под угрозу собственную обороноспособность. Об этом заявила министр обороны республики Яна Чернохова. «На Украину мы послали только то, что могли, так, чтобы поставки не поставили под угрозу обороноспособность Чехии», — сообщила Чернохова на своей странице в Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Все вооружение, отправленное Киеву, было признано ненужным для чешской армии и передано безвозмездно. Чернохова отметила, что несмотря на это, власти республики готовы обучать украинских солдат на территории Чехии и выдавать лицензии на экспорт оружия, произведенного чешскими торговыми компаниями. Солдаты ВСУ могут проходить обучение на территории Чехии до конца 2024 года. Президент Чехии Петр Павел назвал Россию главной угрозой для ЕС, а лидер Венгрии Каталин Новак пообещала стараться и дальше помогать Украине, передает «Национальная служба новостей». Власти Словакии, однако, приняли решение об остановке поставок оружия ВСУ. Глава МИД республики Юрай Бланар заявил, что военная помощь Киеву завершается. Его страна выступает за мирное урегулирование конфликта Украины с Россией, а поставки оружия этому не способствуют.

Власти Чехии отказались поставлять вооружение Украине, чтобы не поставить под угрозу собственную обороноспособность. Об этом заявила министр обороны республики Яна Чернохова. «На Украину мы послали только то, что могли, так, чтобы поставки не поставили под угрозу обороноспособность Чехии», — сообщила Чернохова на своей странице в Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Все вооружение, отправленное Киеву, было признано ненужным для чешской армии и передано безвозмездно. Чернохова отметила, что несмотря на это, власти республики готовы обучать украинских солдат на территории Чехии и выдавать лицензии на экспорт оружия, произведенного чешскими торговыми компаниями. Солдаты ВСУ могут проходить обучение на территории Чехии до конца 2024 года. Президент Чехии Петр Павел назвал Россию главной угрозой для ЕС, а лидер Венгрии Каталин Новак пообещала стараться и дальше помогать Украине, передает «Национальная служба новостей». Власти Словакии, однако, приняли решение об остановке поставок оружия ВСУ. Глава МИД республики Юрай Бланар заявил, что военная помощь Киеву завершается. Его страна выступает за мирное урегулирование конфликта Украины с Россией, а поставки оружия этому не способствуют.