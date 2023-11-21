Словакия откажется помогать Украине из-за тупика на СВО

Словакия выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. Ситуация на фронте зашла в тупик, гибнет огромное число людей. Об этом заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.
«После более чем 600 дней войны на Украине это выглядит как замороженный конфликт, для которого нет военного решения. Его затягивание означает лишь то, что погибнет еще больше людей. Поэтому мы поддерживаем все, что делает возможным мирное урегулирование», —
По мнению Бланара, отправка оружия Украине не способствует прекращению конфликта. Он добавил, что на фронте растет количество жертв.
В ноябре 2023 года премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна больше не будет отправлять Киеву вооружение со своих армейских складов. Но он подчеркнул, что власти не будут препятствовать коммерческим поставкам оружия Киеву.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.