Словакия откажется помогать Украине из-за тупика на СВО

21 ноября 2023 в 23:27 Размер текста - 17 +

МИД Словакии призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Словакия выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. Ситуация на фронте зашла в тупик, гибнет огромное число людей. Об этом заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар. «После более чем 600 дней войны на Украине это выглядит как замороженный конфликт, для которого нет военного решения. Его затягивание означает лишь то, что погибнет еще больше людей. Поэтому мы поддерживаем все, что делает возможным мирное урегулирование», — передает издание Die Presse, слова Бланара. По мнению Бланара, отправка оружия Украине не способствует прекращению конфликта. Он добавил, что на фронте растет количество жертв. В ноябре 2023 года премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна больше не будет отправлять Киеву вооружение со своих армейских складов. Но он подчеркнул, что власти не будут препятствовать коммерческим поставкам оружия Киеву.

Словакия выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. Ситуация на фронте зашла в тупик, гибнет огромное число людей. Об этом заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар. «После более чем 600 дней войны на Украине это выглядит как замороженный конфликт, для которого нет военного решения. Его затягивание означает лишь то, что погибнет еще больше людей. Поэтому мы поддерживаем все, что делает возможным мирное урегулирование», — передает издание Die Presse, слова Бланара. По мнению Бланара, отправка оружия Украине не способствует прекращению конфликта. Он добавил, что на фронте растет количество жертв. В ноябре 2023 года премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна больше не будет отправлять Киеву вооружение со своих армейских складов. Но он подчеркнул, что власти не будут препятствовать коммерческим поставкам оружия Киеву.