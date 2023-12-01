Установлены квоты на визовых мигрантов в 2024 году

02 декабря 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

В рамках квот планируется привлечь специалистов на крупные инвестпроекты Фото: Илья Московец © URA.RU В России на 2024 год установлена квота для привлечения иностранных работников на основании визы в пределах 155,9 тысячи разрешений. Эта цифра включает в себя максимальную численность привлекаемых сотрудников и резерв. Об этом URA.RU сообщили в Минтруде. «Квота на привлечение иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, в 2024 году установлена в пределах 155,9 тыс. разрешений. Квота включает в себя закрепленную за регионами предельно допустимую численность привлекаемых работников и резерв», — пояснили в пресс-службе ведомства. Резерв на следующий год установлен в количестве 51,9 тысячи человек. Речь идет о работниках, которые приезжают в Россию из визовых стран. Таким механизмом преимущественно пользуются работодатели, привлекающие сотрудников из Китая, Турции, Вьетнама, Индии, Сербии в случаях, когда нет возможности найти специалиста внутри страны. Большая часть таких сотрудников нанимается в качестве квалифицированных рабочих специалистов, например, для занятости на горных работах и на промышленных предприятиях. Так, в рамках квот планируется привлечь специалистов для реализации крупных инвестиционных проектов, таких как газопровод «Сила Сибири», ЗапСибНефтехим, Комсомольский нефтеперерабатывающий завод. Размер квоты определяется исходя из предложений федеральных и региональных органов власти и утверждается Межведомственной комиссией. В состав комиссии включены представители МВД России, Минпромторга России, Минсельхоза России, Минтранса России, Минэкономразвития России, Минстроя России и Минвостокразвития России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России на 2024 год установлена квота для привлечения иностранных работников на основании визы в пределах 155,9 тысячи разрешений. Эта цифра включает в себя максимальную численность привлекаемых сотрудников и резерв. Об этом URA.RU сообщили в Минтруде. «Квота на привлечение иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, в 2024 году установлена в пределах 155,9 тыс. разрешений. Квота включает в себя закрепленную за регионами предельно допустимую численность привлекаемых работников и резерв», — пояснили в пресс-службе ведомства. Резерв на следующий год установлен в количестве 51,9 тысячи человек. Речь идет о работниках, которые приезжают в Россию из визовых стран. Таким механизмом преимущественно пользуются работодатели, привлекающие сотрудников из Китая, Турции, Вьетнама, Индии, Сербии в случаях, когда нет возможности найти специалиста внутри страны. Большая часть таких сотрудников нанимается в качестве квалифицированных рабочих специалистов, например, для занятости на горных работах и на промышленных предприятиях. Так, в рамках квот планируется привлечь специалистов для реализации крупных инвестиционных проектов, таких как газопровод «Сила Сибири», ЗапСибНефтехим, Комсомольский нефтеперерабатывающий завод. Размер квоты определяется исходя из предложений федеральных и региональных органов власти и утверждается Межведомственной комиссией. В состав комиссии включены представители МВД России, Минпромторга России, Минсельхоза России, Минтранса России, Минэкономразвития России, Минстроя России и Минвостокразвития России.