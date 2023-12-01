В ЯНАО появится первый музыкальный лейбл

Продюсерский центр откроется в 2024 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе в 2024 году появится продюсерский центр, объединяющий талантливых вокалистов со всего округа. Планами поделился глава окружного департамента молодежной политики и туризма Наиль Хайруллин.

«Талантливых вокалистов на Ямале становится больше, собственный продакшн позволит продвигать ребят на популярных площадках, создавать клипы, обложки, записывать треки. В следующем году сделаем такой продюсерский центр», — сообщил Хайруллин в своем telegram-канале.

Центр будет создан на базе арт-резиденции «Полярис». Идея была озвучена молодым ямальским исполнителем Никитой Аламрумом. При поддержке правительства округа молодой музыкант вместе с другими исполнителями совершили тур по северным городам. Концерты прошли в Новом Уренгое в скейт-парке «Скатерть», в Ноябрьске в новой арт-резиденции «Миксер» и в Салехарде в арт-резиденции «Полярис».

На Ямале активно развивается собственный бренд. Так в августе 2023 года заработал онлайн-магазин одежды и аксессуаров под туристическим мерчем VisitYamal. Помимо одежды, в интернет-магазине можно приобрести туры от опытного гида-проводника, трекинг выходного дня по горному массиву Рай-Из и экскурсию в лагерь у Глухариного разъезда.