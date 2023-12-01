Немецкий концерн Rheinmetall запустит производство танков на Украине в 2024 году

02 декабря 2023 в 08:29 Размер текста - 17 +

Концерн Rheinmetall уже производил технику для Украины по заказу ФРГ Фото: U.S. Army National Guard / Staff Sgt. Ron Lee © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецкий оружейный концерн Rheinmetall выпустит первые бронемашины на Украине в 2024 году. Об этом сообщили глава компании Армин Паппергер. «После подписания контракта мы хотим закончить первый бронетранспортер Fuchs в течение шести — семи месяцев, и первую боевую машину пехоты Lynx в течение 12—13 месяцев», — рассказал Армин Паппергер, передает журнал WirtschaftsWoche . Вооружение будет производиться на предприятии, которое Украина и Rheinmetall AG создали в октябре 2023 года. Также на нем будет ремонтироваться западная техника. Во время строительства завода часть немцев написала письмо на имя канцлера Германии Олафа Шольца. Они опасались, что президент России Владимир Путин негативно отреагирует на немецкое производство на Украине. После этого строительство предприятия отложили, а затем снова возобновили. Rheinmetall производил по заказу ФРГ БМП Marder и танки Leopard для Украины, пишет RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что это в очередной раз доказывает непосредственную вовлеченность Запада в украинский конфликт.

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall выпустит первые бронемашины на Украине в 2024 году. Об этом сообщили глава компании Армин Паппергер. «После подписания контракта мы хотим закончить первый бронетранспортер Fuchs в течение шести — семи месяцев, и первую боевую машину пехоты Lynx в течение 12—13 месяцев», — рассказал Армин Паппергер, передает журнал WirtschaftsWoche. Вооружение будет производиться на предприятии, которое Украина и Rheinmetall AG создали в октябре 2023 года. Также на нем будет ремонтироваться западная техника. Во время строительства завода часть немцев написала письмо на имя канцлера Германии Олафа Шольца. Они опасались, что президент России Владимир Путин негативно отреагирует на немецкое производство на Украине. После этого строительство предприятия отложили, а затем снова возобновили. Rheinmetall производил по заказу ФРГ БМП Marder и танки Leopard для Украины, пишет RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что это в очередной раз доказывает непосредственную вовлеченность Запада в украинский конфликт.