NYT: немцы выступили против строительства военного завода из-за страха перед РФ

04 октября 2023 в 04:34 Размер текста - 17 +

Немцы опасаются негативной реакции Владимира Путина из-за строительства завода, пишет NYT Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Шестнадцать из 22 членов городского совета города Гроссенхайн подписали письмо канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом заблокировать проект строительства завода Rheinmetall, на котором производят боеприпасы для Вооруженных сил Украины. Немцы выразили опасения, что этим навлекут гнев президента России Владимира Путина. Об этом для газеты The New York Times написала Кэти Эдмондсон — репортер вашингтонского бюро, освещающий события в Конгрессе. «Мы отвергаем дальнейшее военно-экономическое использование после многих лет военного использования», — говорится в петиции. «Мы не хотим окольными путями участвовать в военных конфликтах по всему миру», — отметили жители города Гроссенхайн с населением около 20 тысяч человек. В статье отмечается, что в конце концов представители Rheinmetall решили не строить новый завод — по крайней мере, на данный момент — в пользу расширения существующего завода на южной границе Германии. Это было экономическое решение, уточнил директор Rheinmetall Армин Паппергер, заключив, что новый завод будет коммерчески жизнеспособным только при условии заключения крупного нового контракта или крупного вливания государственной помощи. Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев негативно отреагировал на поставку Украине ракет Тaurus, которые производят на немецких заводах. По его словам, после помощи ВСУ со стороны Германии удары по немецким заводам будут соответствовать международному праву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Шестнадцать из 22 членов городского совета города Гроссенхайн подписали письмо канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом заблокировать проект строительства завода Rheinmetall, на котором производят боеприпасы для Вооруженных сил Украины. Немцы выразили опасения, что этим навлекут гнев президента России Владимира Путина. Об этом для газеты The New York Times написала Кэти Эдмондсон — репортер вашингтонского бюро, освещающий события в Конгрессе. «Мы отвергаем дальнейшее военно-экономическое использование после многих лет военного использования», — говорится в петиции. «Мы не хотим окольными путями участвовать в военных конфликтах по всему миру», — отметили жители города Гроссенхайн с населением около 20 тысяч человек. В статье отмечается, что в конце концов представители Rheinmetall решили не строить новый завод — по крайней мере, на данный момент — в пользу расширения существующего завода на южной границе Германии. Это было экономическое решение, уточнил директор Rheinmetall Армин Паппергер, заключив, что новый завод будет коммерчески жизнеспособным только при условии заключения крупного нового контракта или крупного вливания государственной помощи. Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев негативно отреагировал на поставку Украине ракет Тaurus, которые производят на немецких заводах. По его словам, после помощи ВСУ со стороны Германии удары по немецким заводам будут соответствовать международному праву.