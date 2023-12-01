01 декабря 2023

На трассе М-5 в Челябинской области фура перегородила дорогу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Монтаж пешеходного моста на трассе М5 Урал на станции Таскино. Челябинск, пешеходный мост, фура, дальнобойщик, металлоконструкция, росавтодор, монтаж моста
На участке около Златоуста образовалась пробка в обе стороны движения Фото:

На трассе М-5 «Урал» сломавшаяся фура перегородила часть дороги в районе города Златоуста Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД.

«1738 км автодороги Москва-Челябинск (в районе города Златоуста — прим. URA.RU). Негабарит поднимался в сторону города Москвы. Неожиданно заклинила коробка, вышел воздух», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

На участке около Златоуста введено реверсивное движение. Принимаются меры для эвакуации транспортного средства. Согласно данным «Яндекс. Карты», на участке образовалась пробка в обе стороны движения.

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На трассе М-5 «Урал» сломавшаяся фура перегородила часть дороги в районе города Златоуста Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД. «1738 км автодороги Москва-Челябинск (в районе города Златоуста — прим. URA.RU). Негабарит поднимался в сторону города Москвы. Неожиданно заклинила коробка, вышел воздух», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. На участке около Златоуста введено реверсивное движение. Принимаются меры для эвакуации транспортного средства. Согласно данным «Яндекс. Карты», на участке образовалась пробка в обе стороны движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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