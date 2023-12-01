На участке около Златоуста образовалась пробка в обе стороны движения
На трассе М-5 «Урал» сломавшаяся фура перегородила часть дороги в районе города Златоуста Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД.
«1738 км автодороги Москва-Челябинск (в районе города Златоуста — прим. URA.RU). Негабарит поднимался в сторону города Москвы. Неожиданно заклинила коробка, вышел воздух», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
На участке около Златоуста введено реверсивное движение. Принимаются меры для эвакуации транспортного средства. Согласно данным «Яндекс. Карты», на участке образовалась пробка в обе стороны движения.
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