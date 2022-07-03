Приют открыт для туристов у подножия горы Черная (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Первый в округе горный приют открылся у подножия горы Черная, недалеко от популярных маршрутов к леднику Романтиков и в долину реки Енга Ю. Основная функция модуля — обеспечение безопасности туристов, сообщил директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин в своем telegram-канале.

«Это наш первый такой объект, выполненный в уже полюбившемся тысячам ямальцев и гостям округа, фирменном стиле туристического бренда Ямала. Он открыт для туристов у подножия горы Черной природного парка „Ингилор“. Если пилот „зайдет“, то далее на очереди — Нефритовая долина, но сначала нужно испытать модуль в деле и посмотреть, как приживется. Эксплуатация круглогодичная, температурный режим: от +30°С до — 46°С», — поделился Хайруллин.

В горном приюте есть usb-зарядка, печь, восемь спальных полок, кнопка SOS, свет на солнечных батареях и санитарный модуль. «Комфортный, на две изолированные кабинки, в каждой свой бак на компостной (торфяной) основе. Это позволило отказаться от традиционной выгребной ямы, которая совсем не способствует сохранению природной экосистемы. Каждый бак рассчитан на 500 использований», — сообщил глава департамента.

Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО будет создан современный туристический кластер на Полярном Урале, где смогут отдыхать и жители региона, и его гости. Такими планами поделился губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Первый горный приют в ЯНАО Telegram-канал директора департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиля Хайруллина

Первый горный приют в ЯНАО Telegram-канал директора департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиля Хайруллина

Первый горный приют в ЯНАО Telegram-канал директора департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиля Хайруллина

Первый горный приют в ЯНАО Telegram-канал директора департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиля Хайруллина