Афганистан рассчитывает наладить сотрудничество с Россией

02 декабря 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Афганистан хочет торговать с Россией на государственном уровне Фото: Сергей Венявский © URA.RU Афганистан хочет наладить сотрудничество с Россией на государственном уровне. Об этом рассказал торговый атташе посольства «Исламского эмирата Афганистана» (ИЭА, используемое движением «Талибан»* название государства) в Ашхабаде Мохаммад Харун Саиди. «Мы всячески стараемся сблизить свои отношения с Россией, несмотря на то, что есть враги извне, которые хотят вставить палки в колеса», — рассказал Ашхабаде Мохаммад Харун Саиди ТАСС. Он отметил, что Афганистан торгует со странами Европы на уровне предпринимателей. Однако переход сотрудничества на государственный уровень осложняется геополитической обстановкой. Саиди рассказал, что его страна сейчас нуждается в электроэнергии, зерне и горюче-смазочных материалах. Афганистан же готов предложить России сухофрукты, фрукты и овощи, а также текстильную продукцию. Саиди заявил, что у страны есть цель вернуться к взаимовыгодным отношениям, как это было в СССР. В 2022 году торговый оборот между Россией и Афганистаном вырос до 170 миллионов долларов в год. В торгово-инвестиционной палате страны сообщали, что рассматривают рынок РФ как релевантный для экспорта, отмечало издание TOLOnews . *Организация «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Афганистан хочет наладить сотрудничество с Россией на государственном уровне. Об этом рассказал торговый атташе посольства «Исламского эмирата Афганистана» (ИЭА, используемое движением «Талибан»* название государства) в Ашхабаде Мохаммад Харун Саиди. «Мы всячески стараемся сблизить свои отношения с Россией, несмотря на то, что есть враги извне, которые хотят вставить палки в колеса», — рассказал Ашхабаде Мохаммад Харун Саиди ТАСС. Он отметил, что Афганистан торгует со странами Европы на уровне предпринимателей. Однако переход сотрудничества на государственный уровень осложняется геополитической обстановкой. Саиди рассказал, что его страна сейчас нуждается в электроэнергии, зерне и горюче-смазочных материалах. Афганистан же готов предложить России сухофрукты, фрукты и овощи, а также текстильную продукцию. Саиди заявил, что у страны есть цель вернуться к взаимовыгодным отношениям, как это было в СССР. В 2022 году торговый оборот между Россией и Афганистаном вырос до 170 миллионов долларов в год. В торгово-инвестиционной палате страны сообщали, что рассматривают рынок РФ как релевантный для экспорта, отмечало издание TOLOnews. *Организация «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.