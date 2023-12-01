01 декабря 2023

Депутат бундестага Вагенкнехт сравнила Украину с бездонной бочкой

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Приём в Хайяте по случаю Дня германского единства. Екатеринбург, флаг германии, прием, германия
ФРГ стала вторым по величине поставщиком вооружения на Украину, заявила Сара Вагенкнехт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина стала бездонной бочкой, в которую инвестируют западные страны. Об этом заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

«Как раз Украина все больше походит на бездонную бочку. В то время как США постепенно отстраняются, а некоторые европейские страны, например Словакия, вообще отказываются разбазаривать налоговые средства на отправку оружия для этих бессмысленных боевых действий, Германия стала вторым по величине поставщиком вооружения на Украину», — заявила Сара Вагенкнехт на своем youtube-канале.

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Она отметила, что за время спецоперации ФРГ отправила Киеву 24 миллиарда евро. Часть из них пошла на вооружение, а другая — на финансирование госбюджета Украины. При этом общая сумма поставок со стороны Евросоюза достигает 85 миллиардов евро. Это четверть бюджета ЕС.

Запад активно финансировал Украину в 2023 году, чтобы ее армия показала успехи во время контрнаступления. Однако ВСУ не смогли достичь результата. Главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что контрнаступление зашло в тупик. На этом фоне некоторые страны сократили поддержку Киева, а Словакия полностью отказалась от финансирования ВСУ.

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Украина стала бездонной бочкой, в которую инвестируют западные страны. Об этом заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт. «Как раз Украина все больше походит на бездонную бочку. В то время как США постепенно отстраняются, а некоторые европейские страны, например Словакия, вообще отказываются разбазаривать налоговые средства на отправку оружия для этих бессмысленных боевых действий, Германия стала вторым по величине поставщиком вооружения на Украину», — заявила Сара Вагенкнехт на своем youtube-канале. Она отметила, что за время спецоперации ФРГ отправила Киеву 24 миллиарда евро. Часть из них пошла на вооружение, а другая — на финансирование госбюджета Украины. При этом общая сумма поставок со стороны Евросоюза достигает 85 миллиардов евро. Это четверть бюджета ЕС. Запад активно финансировал Украину в 2023 году, чтобы ее армия показала успехи во время контрнаступления. Однако ВСУ не смогли достичь результата. Главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что контрнаступление зашло в тупик. На этом фоне некоторые страны сократили поддержку Киева, а Словакия полностью отказалась от финансирования ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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