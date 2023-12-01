Депутат бундестага Вагенкнехт сравнила Украину с бездонной бочкой

Украина стала бездонной бочкой, в которую инвестируют западные страны. Об этом заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт.
«Как раз Украина все больше походит на бездонную бочку. В то время как США постепенно отстраняются, а некоторые европейские страны, например Словакия, вообще отказываются разбазаривать налоговые средства на отправку оружия для этих бессмысленных боевых действий, Германия стала вторым по величине поставщиком вооружения на Украину», — заявила Сара Вагенкнехт на своем
Она отметила, что за время спецоперации ФРГ отправила Киеву 24 миллиарда евро. Часть из них пошла на вооружение, а другая — на финансирование госбюджета Украины. При этом общая сумма поставок со стороны Евросоюза достигает 85 миллиардов евро. Это четверть бюджета ЕС.
Запад активно финансировал Украину в 2023 году, чтобы ее армия показала успехи во время контрнаступления. Однако ВСУ не смогли достичь результата. Главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что контрнаступление зашло в тупик. На этом фоне некоторые страны сократили поддержку Киева, а Словакия полностью отказалась от финансирования ВСУ.
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