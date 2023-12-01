Депутат бундестага Вагенкнехт сравнила Украину с бездонной бочкой

02 декабря 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

ФРГ стала вторым по величине поставщиком вооружения на Украину, заявила Сара Вагенкнехт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина стала бездонной бочкой, в которую инвестируют западные страны. Об этом заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт. «Как раз Украина все больше походит на бездонную бочку. В то время как США постепенно отстраняются, а некоторые европейские страны, например Словакия, вообще отказываются разбазаривать налоговые средства на отправку оружия для этих бессмысленных боевых действий, Германия стала вторым по величине поставщиком вооружения на Украину», — заявила Сара Вагенкнехт на своем youtube-канале . Новость по теме Сколько Запад потратил на помощь Украине: рейтинг стран. Инфографика Она отметила, что за время спецоперации ФРГ отправила Киеву 24 миллиарда евро. Часть из них пошла на вооружение, а другая — на финансирование госбюджета Украины. При этом общая сумма поставок со стороны Евросоюза достигает 85 миллиардов евро. Это четверть бюджета ЕС. Запад активно финансировал Украину в 2023 году, чтобы ее армия показала успехи во время контрнаступления. Однако ВСУ не смогли достичь результата. Главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что контрнаступление зашло в тупик. На этом фоне некоторые страны сократили поддержку Киева, а Словакия полностью отказалась от финансирования ВСУ.

Украина стала бездонной бочкой, в которую инвестируют западные страны. Об этом заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт. «Как раз Украина все больше походит на бездонную бочку. В то время как США постепенно отстраняются, а некоторые европейские страны, например Словакия, вообще отказываются разбазаривать налоговые средства на отправку оружия для этих бессмысленных боевых действий, Германия стала вторым по величине поставщиком вооружения на Украину», — заявила Сара Вагенкнехт на своем youtube-канале. Она отметила, что за время спецоперации ФРГ отправила Киеву 24 миллиарда евро. Часть из них пошла на вооружение, а другая — на финансирование госбюджета Украины. При этом общая сумма поставок со стороны Евросоюза достигает 85 миллиардов евро. Это четверть бюджета ЕС. Запад активно финансировал Украину в 2023 году, чтобы ее армия показала успехи во время контрнаступления. Однако ВСУ не смогли достичь результата. Главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что контрнаступление зашло в тупик. На этом фоне некоторые страны сократили поддержку Киева, а Словакия полностью отказалась от финансирования ВСУ.