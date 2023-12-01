Какие сотрудники наиболее востребованы в ЯНАО зимой

«Авито Работа»: в ЯНАО зимой востребованы работники транспортной логистики

В ЯНАО востребованы сотрудники транспортно-логистической сферы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО зимой компаниям нужны сотрудники, которые занимаются продажами или транспортной логистикой. Об этом сообщила региональный представитель «Авито Работа» на Урале Елизавета Чурина.

«Сезонные работники требуются компаниям в разных сферах и в любое время года. Осенью и зимой — в продажах и транспортно-логистической сфере. В частности, в ЯНАО только на зимний период предлагают работу водителям категории СЕ», — заявила Чурина, передает «Север-Пресс».

По ее словам, водитель тягача на зимнике со стажем от одного года может заработать от 120 до 250 тысяч рублей. Также сотрудника за счет работодателя обеспечивают питанием, жильем и спецодеждой.

Ранее в пресс-службе hh.ru сообщили, что чаще всего в регионе работодатели ищут продавцов-консультантов и кассиров. В топ востребованных специалистов также вошли менеджеры по продажам и водители.