19 июня 2023

Эксперты назвали самых востребованных специалистов в ЯНАО

Hh.ru: самые востребованные специалисты в ЯНАО — кассиры и продавцы-консультанты
© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатели чаще всего в ЯНАО ищут кассиров Фото:

Чаще всего в ЯНАО работодатели ищут продавцов-консультантов и кассиров. Еще в тройку востребованных специалистов вошли менеджеры по продажам и работе с клиентами, а также водители, сообщили URA.RU в пресс-службе hh.ru.

«По данным аналитики hh.ru, самые востребованные специалисты в ЯНАО — продавцы-консультанты и кассиры, именно их чаще всего ищут работодатели в регионе (9,1% от всех активных вакансий на 31.05.2023). На втором месте — менеджеры по продажам и по работе с клиентами (5,1%), на третьем — водители (4,7%)», — говорится в сообщении.

В десятку попали и машинисты, слесари-сантехники, инженеры ПТО, врачи, повара, пекари и кондитеры, инженеры-конструкторы и электромонтажники. При этом менее востребованными специалистами стали технологи, автомеханики, кладовщики, инженеры механики и другие.

Ранее сообщалось, что чаще всего в регионе работу ищут производственники и строители. На них приходилось 25,7% резюме.

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Чаще всего в ЯНАО работодатели ищут продавцов-консультантов и кассиров. Еще в тройку востребованных специалистов вошли менеджеры по продажам и работе с клиентами, а также водители, сообщили URA.RU в пресс-службе hh.ru. «По данным аналитики hh.ru, самые востребованные специалисты в ЯНАО — продавцы-консультанты и кассиры, именно их чаще всего ищут работодатели в регионе (9,1% от всех активных вакансий на 31.05.2023). На втором месте — менеджеры по продажам и по работе с клиентами (5,1%), на третьем — водители (4,7%)», — говорится в сообщении. В десятку попали и машинисты, слесари-сантехники, инженеры ПТО, врачи, повара, пекари и кондитеры, инженеры-конструкторы и электромонтажники. При этом менее востребованными специалистами стали технологи, автомеханики, кладовщики, инженеры механики и другие. Ранее сообщалось, что чаще всего в регионе работу ищут производственники и строители. На них приходилось 25,7% резюме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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