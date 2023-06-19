Эксперты назвали самых востребованных специалистов в ЯНАО

Hh.ru: самые востребованные специалисты в ЯНАО — кассиры и продавцы-консультанты

Работодатели чаще всего в ЯНАО ищут кассиров Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Чаще всего в ЯНАО работодатели ищут продавцов-консультантов и кассиров. Еще в тройку востребованных специалистов вошли менеджеры по продажам и работе с клиентами, а также водители, сообщили URA.RU в пресс-службе hh.ru.

«По данным аналитики hh.ru, самые востребованные специалисты в ЯНАО — продавцы-консультанты и кассиры, именно их чаще всего ищут работодатели в регионе (9,1% от всех активных вакансий на 31.05.2023). На втором месте — менеджеры по продажам и по работе с клиентами (5,1%), на третьем — водители (4,7%)», — говорится в сообщении.

В десятку попали и машинисты, слесари-сантехники, инженеры ПТО, врачи, повара, пекари и кондитеры, инженеры-конструкторы и электромонтажники. При этом менее востребованными специалистами стали технологи, автомеханики, кладовщики, инженеры механики и другие.

Ранее сообщалось, что чаще всего в регионе работу ищут производственники и строители. На них приходилось 25,7% резюме.

