Популярный репер из ХМАО выступит на гала-концерте в Москве

Сургутский рэпер Паром выступит на гала-концерте в Москве в День Конституции РФ

02 декабря 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Павел Романюк выступит в День Конституции РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU Сургутский рэп-исполнитель Павел Романюк (Паром) выступит в Москве на гала-концерте в День Конституции РФ. Об этом сообщило правительство региона. «Югорский рэпер Павел Романюк выступит на гала-концерте в День Конституции России. Он вошел в топ-12 исполнителей Всероссийской арт-лаборатории „Знание. Авторы“. Концерт станет ярким завершением патриотического проекта», — написало правительство региона в telegram-канале. Гала-концерте в День Конституции РФ состоится 12 декабря. Он пройдет на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Арт-лаборатория «Знание. Авторы» — это пространство для современных авторов стихов и песен нового времени, как начинающих свой путь, так и уже ставших победителями творческих конкурсов. Лучшие работы будут представлены на масштабном гала-концерте с участием звезд российской эстрады, известных актеров и деятелей искусств.

Сургутский рэп-исполнитель Павел Романюк (Паром) выступит в Москве на гала-концерте в День Конституции РФ. Об этом сообщило правительство региона. «Югорский рэпер Павел Романюк выступит на гала-концерте в День Конституции России. Он вошел в топ-12 исполнителей Всероссийской арт-лаборатории „Знание. Авторы“. Концерт станет ярким завершением патриотического проекта», — написало правительство региона в telegram-канале. Гала-концерте в День Конституции РФ состоится 12 декабря. Он пройдет на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Арт-лаборатория «Знание. Авторы» — это пространство для современных авторов стихов и песен нового времени, как начинающих свой путь, так и уже ставших победителями творческих конкурсов. Лучшие работы будут представлены на масштабном гала-концерте с участием звезд российской эстрады, известных актеров и деятелей искусств.