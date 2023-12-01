01 декабря 2023

Популярный репер из ХМАО выступит на гала-концерте в Москве

Сургутский рэпер Паром выступит на гала-концерте в Москве в День Конституции РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Павел Романюк выступит в День Конституции РФ Фото:

Сургутский рэп-исполнитель Павел Романюк (Паром) выступит в Москве на гала-концерте в День Конституции РФ. Об этом сообщило правительство региона.

«Югорский рэпер Павел Романюк выступит на гала-концерте в День Конституции России. Он вошел в топ-12 исполнителей Всероссийской арт-лаборатории „Знание. Авторы“. Концерт станет ярким завершением патриотического проекта», — написало правительство региона в telegram-канале.

Гала-концерте в День Конституции РФ состоится 12 декабря. Он пройдет на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Арт-лаборатория «Знание. Авторы» — это пространство для современных авторов стихов и песен нового времени, как начинающих свой путь, так и уже ставших победителями творческих конкурсов. Лучшие работы будут представлены на масштабном гала-концерте с участием звезд российской эстрады, известных актеров и деятелей искусств.

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Сургутский рэп-исполнитель Павел Романюк (Паром) выступит в Москве на гала-концерте в День Конституции РФ. Об этом сообщило правительство региона. «Югорский рэпер Павел Романюк выступит на гала-концерте в День Конституции России. Он вошел в топ-12 исполнителей Всероссийской арт-лаборатории „Знание. Авторы“. Концерт станет ярким завершением патриотического проекта», — написало правительство региона в telegram-канале. Гала-концерте в День Конституции РФ состоится 12 декабря. Он пройдет на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Арт-лаборатория «Знание. Авторы» — это пространство для современных авторов стихов и песен нового времени, как начинающих свой путь, так и уже ставших победителями творческих конкурсов. Лучшие работы будут представлены на масштабном гала-концерте с участием звезд российской эстрады, известных актеров и деятелей искусств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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