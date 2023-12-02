На Камчатке автомобиль сбил группу военных-срочников

На Камчатке автомобиль на полной скорости влетел в группу срочников — несколько человек получили травмы. Об этом стало известно из telegram-канала Mash.
«Автомобилист на скорости примерно 80 км/ч влетел в группу военнослужащих, переходивших дорогу. Весь этот ужас и реакцию снял регистратор», — передает telegram-канал. ДТП случилось на 26 км старой трассы Петропавловск-Камчатский — Елизово.
Предположительно, переходившими дорогу были срочники из местной военной части. Источник Mash сообщает, что пострадавших — шестеро, источник telegram-канала Baza утверждает, что их 11. Причины произошедшего, как и судьба водителя, неизвестны.
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