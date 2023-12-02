На Камчатке автомобиль сбил группу военных-срочников

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Предварительно, ДТП случилось на 26 км старой трассы Петропавловск-Камчатский — Елизово Фото:

На Камчатке автомобиль на полной скорости влетел в группу срочников — несколько человек получили травмы. Об этом стало известно из telegram-канала Mash.

«Автомобилист на скорости примерно 80 км/ч влетел в группу военнослужащих, переходивших дорогу. Весь этот ужас и реакцию снял регистратор», — передает telegram-канал. ДТП случилось на 26 км старой трассы Петропавловск-Камчатский — Елизово.

Предположительно, переходившими дорогу были срочники из местной военной части. Источник Mash сообщает, что пострадавших — шестеро, источник telegram-канала Baza утверждает, что их 11. Причины произошедшего, как и судьба водителя, неизвестны.

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На Камчатке автомобиль на полной скорости влетел в группу срочников — несколько человек получили травмы. Об этом стало известно из telegram-канала Mash. «Автомобилист на скорости примерно 80 км/ч влетел в группу военнослужащих, переходивших дорогу. Весь этот ужас и реакцию снял регистратор», — передает telegram-канал. ДТП случилось на 26 км старой трассы Петропавловск-Камчатский — Елизово. Предположительно, переходившими дорогу были срочники из местной военной части. Источник Mash сообщает, что пострадавших — шестеро, источник telegram-канала Baza утверждает, что их 11. Причины произошедшего, как и судьба водителя, неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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