01 декабря 2023

Бастрыкин подключился к делу о массовой драке в ТЦ «Гринвич»

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела по факту массовой драки в ТЦ Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании уголовного дела по факту массовой драки в екатеринбургском ТЦ «Гринвич». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела», — пишет telegram-канал «Следком». Следователи регионального СКР расследуют уголовное дело по статье 218 УК РФ (хулиганство).

В торговом центре «Гринвич» 30 ноября несколько молодых людей начали выяснять отношения. В конфликт вмешался охранник, который кулаком ударил зачинщика. Информация о драки зарегистрирована в отделе полиции № 5.

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании уголовного дела по факту массовой драки в екатеринбургском ТЦ «Гринвич». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела», — пишет telegram-канал «Следком». Следователи регионального СКР расследуют уголовное дело по статье 218 УК РФ (хулиганство). В торговом центре «Гринвич» 30 ноября несколько молодых людей начали выяснять отношения. В конфликт вмешался охранник, который кулаком ударил зачинщика. Информация о драки зарегистрирована в отделе полиции № 5.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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