Бастрыкин подключился к делу о массовой драке в ТЦ «Гринвич»

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании уголовного дела по факту массовой драки в екатеринбургском ТЦ «Гринвич». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела», — пишет telegram-канал «Следком». Следователи регионального СКР расследуют уголовное дело по статье 218 УК РФ (хулиганство).
В торговом центре «Гринвич» 30 ноября несколько молодых людей начали выяснять отношения. В конфликт вмешался охранник, который кулаком ударил зачинщика. Информация о драки зарегистрирована в отделе полиции № 5.
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