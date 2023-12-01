Глава Минздрава РФ наградил тюменских врачей

02 декабря 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Михаил Мурашко наградил хирурга и терапевта из Тюменской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вручил награды хирургу Сергею Семченко из Тюмени и терапевту Инне Строгановой из Тобольска. Об этом сообщил инфоцентр правительства региона. «Подведены итоги Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием 2023 года. Первое место в номинации „Лучший хирург“ занял руководитель центра трансплантации органов и тканей человека, к. м. н., заведующий хирургическим отделением №1 ГБУЗ ТО „ОКБ № 1“ Сергей Семченко», — написал инфоцентр в telegram-канале. Награды вручал Министр здравоохранения РФ. Также первое место в номинации «Лучший терапевт» завоевала заведующий терапевтическим отделением Областной больнице № 3 Тобольска врач-терапевт высшей квалификационной категории, врач-нефролог Инна Строганова. Награждение проходило на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вручил награды хирургу Сергею Семченко из Тюмени и терапевту Инне Строгановой из Тобольска. Об этом сообщил инфоцентр правительства региона. «Подведены итоги Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием 2023 года. Первое место в номинации „Лучший хирург“ занял руководитель центра трансплантации органов и тканей человека, к. м. н., заведующий хирургическим отделением №1 ГБУЗ ТО „ОКБ № 1“ Сергей Семченко», — написал инфоцентр в telegram-канале. Награды вручал Министр здравоохранения РФ. Также первое место в номинации «Лучший терапевт» завоевала заведующий терапевтическим отделением Областной больнице № 3 Тобольска врач-терапевт высшей квалификационной категории, врач-нефролог Инна Строганова. Награждение проходило на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.