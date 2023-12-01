01 декабря 2023

Глава Минздрава РФ наградил тюменских врачей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , поликлиника, тонометр, кабинет врача, врач, больница, медицина, медик, справка от врача, направление к врачу, прием у врача
Михаил Мурашко наградил хирурга и терапевта из Тюменской области Фото:

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вручил награды хирургу Сергею Семченко из Тюмени и терапевту Инне Строгановой из Тобольска. Об этом сообщил инфоцентр правительства региона.

«Подведены итоги Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием 2023 года. Первое место в номинации „Лучший хирург“ занял руководитель центра трансплантации органов и тканей человека, к. м. н., заведующий хирургическим отделением №1 ГБУЗ ТО „ОКБ № 1“ Сергей Семченко», — написал инфоцентр в telegram-канале. Награды вручал Министр здравоохранения РФ.

Также первое место в номинации «Лучший терапевт» завоевала заведующий терапевтическим отделением Областной больнице № 3 Тобольска врач-терапевт высшей квалификационной категории, врач-нефролог Инна Строганова. Награждение проходило на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вручил награды хирургу Сергею Семченко из Тюмени и терапевту Инне Строгановой из Тобольска. Об этом сообщил инфоцентр правительства региона. «Подведены итоги Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием 2023 года. Первое место в номинации „Лучший хирург“ занял руководитель центра трансплантации органов и тканей человека, к. м. н., заведующий хирургическим отделением №1 ГБУЗ ТО „ОКБ № 1“ Сергей Семченко», — написал инфоцентр в telegram-канале. Награды вручал Министр здравоохранения РФ. Также первое место в номинации «Лучший терапевт» завоевала заведующий терапевтическим отделением Областной больнице № 3 Тобольска врач-терапевт высшей квалификационной категории, врач-нефролог Инна Строганова. Награждение проходило на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...