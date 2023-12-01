Глава Минздрава РФ наградил тюменских врачей

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вручил награды хирургу Сергею Семченко из Тюмени и терапевту Инне Строгановой из Тобольска. Об этом сообщил инфоцентр правительства региона.
«Подведены итоги Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием 2023 года. Первое место в номинации „Лучший хирург“ занял руководитель центра трансплантации органов и тканей человека, к. м. н., заведующий хирургическим отделением №1 ГБУЗ ТО „ОКБ № 1“ Сергей Семченко», — написал инфоцентр в telegram-канале. Награды вручал Министр здравоохранения РФ.
Также первое место в номинации «Лучший терапевт» завоевала заведующий терапевтическим отделением Областной больнице № 3 Тобольска врач-терапевт высшей квалификационной категории, врач-нефролог Инна Строганова. Награждение проходило на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.
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