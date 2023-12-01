Курганским водителям разрешили передвигаться почти по всем дорогам

Вводимые ограничения были обусловлены непогодой
В Курганской области сняли ограничения на движение транспорта по федеральным дорогам, которые вводили ранее. Под запретом остается только один участок трассы «Иртыш», сообщили в ОГИБДД России по региону.
«Сняты все ограничения на дорогах, кроме трассы „Иртыш“ (Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана). Запрет распространяется на пассажирский транспорт», — пояснили в полиции.
Ограничения вводили из-за плохой погоды. Сотрудники Госавтоинспекции просили водителей отказаться от дальних поездок или соблюдать максимальную осторожность на дорогах.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!