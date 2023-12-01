Курганским водителям разрешили передвигаться почти по всем дорогам

ГИБДД: сняты все ограничения на курганских дорогах, кроме трассы «Иртыш»

02 декабря 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Вводимые ограничения были обусловлены непогодой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области сняли ограничения на движение транспорта по федеральным дорогам, которые вводили ранее. Под запретом остается только один участок трассы «Иртыш», сообщили в ОГИБДД России по региону. «Сняты все ограничения на дорогах, кроме трассы „Иртыш“ (Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана). Запрет распространяется на пассажирский транспорт», — пояснили в полиции. Ограничения вводили из-за плохой погоды. Сотрудники Госавтоинспекции просили водителей отказаться от дальних поездок или соблюдать максимальную осторожность на дорогах.

В Курганской области сняли ограничения на движение транспорта по федеральным дорогам, которые вводили ранее. Под запретом остается только один участок трассы «Иртыш», сообщили в ОГИБДД России по региону. «Сняты все ограничения на дорогах, кроме трассы „Иртыш“ (Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана). Запрет распространяется на пассажирский транспорт», — пояснили в полиции. Ограничения вводили из-за плохой погоды. Сотрудники Госавтоинспекции просили водителей отказаться от дальних поездок или соблюдать максимальную осторожность на дорогах.