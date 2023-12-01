01 декабря 2023

Курганским водителям разрешили передвигаться почти по всем дорогам

ГИБДД: сняты все ограничения на курганских дорогах, кроме трассы «Иртыш»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вводимые ограничения были обусловлены непогодой Фото:

В Курганской области сняли ограничения на движение транспорта по федеральным дорогам, которые вводили ранее. Под запретом остается только один участок трассы «Иртыш», сообщили в ОГИБДД России по региону.

«Сняты все ограничения на дорогах, кроме трассы „Иртыш“ (Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана). Запрет распространяется на пассажирский транспорт», — пояснили в полиции.

Ограничения вводили из-за плохой погоды. Сотрудники Госавтоинспекции просили водителей отказаться от дальних поездок или соблюдать максимальную осторожность на дорогах.

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В Курганской области сняли ограничения на движение транспорта по федеральным дорогам, которые вводили ранее. Под запретом остается только один участок трассы «Иртыш», сообщили в ОГИБДД России по региону. «Сняты все ограничения на дорогах, кроме трассы „Иртыш“ (Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана). Запрет распространяется на пассажирский транспорт», — пояснили в полиции. Ограничения вводили из-за плохой погоды. Сотрудники Госавтоинспекции просили водителей отказаться от дальних поездок или соблюдать максимальную осторожность на дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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