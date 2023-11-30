30 ноября 2023

На курганских трассах ограничили движение транспорта из-за плохой погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Весовой контроль на шоссе Тюнина. Курган, движение, весовой контроль, трасса, дорога, транспортный контроль, машина пятерочка
Ограничения введены на движение автобусов, грузовых автомобилей и такси Фото:

На трассах «Иртыш» и Екатеринбург-Шадринск-Курган в Курганской области из-за плохой погоды ввели ограничение на движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«Информируем об ограничении движения транспорта. Дороги: Иртыш „подъезд к г. Тюмень“, Екатеринбург — Шадринск — Курган», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Ограничения действуют для движения пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси и грузовых транспортных средств. Временный запрет ввели из-за неблагоприятных погодных условий. Сотрудники ведомства просят водителей отказаться от дальних поездок или соблюдать максимальную осторожность на дороге.

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На трассах «Иртыш» и Екатеринбург-Шадринск-Курган в Курганской области из-за плохой погоды ввели ограничение на движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «Информируем об ограничении движения транспорта. Дороги: Иртыш „подъезд к г. Тюмень“, Екатеринбург — Шадринск — Курган», — сообщили в telegram-канале ведомства. Ограничения действуют для движения пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси и грузовых транспортных средств. Временный запрет ввели из-за неблагоприятных погодных условий. Сотрудники ведомства просят водителей отказаться от дальних поездок или соблюдать максимальную осторожность на дороге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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