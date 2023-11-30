На курганских трассах ограничили движение транспорта из-за плохой погоды

На трассах «Иртыш» и Екатеринбург-Шадринск-Курган в Курганской области из-за плохой погоды ввели ограничение на движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«Информируем об ограничении движения транспорта. Дороги: Иртыш „подъезд к г. Тюмень“, Екатеринбург — Шадринск — Курган», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Ограничения действуют для движения пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси и грузовых транспортных средств. Временный запрет ввели из-за неблагоприятных погодных условий. Сотрудники ведомства просят водителей отказаться от дальних поездок или соблюдать максимальную осторожность на дороге.
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