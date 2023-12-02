Израиль заявил о тупике в переговорах с ХАМАС из-за заложников

Глава «Моссада» по приказу Нетаньяху отозвал переговорщиков из Катара
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал
Переговоры между Израилем и Палестиной встали в тупик, отметили в канцелярии израильского премьер-министра Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль объявил о тупике в переговорах с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников в ответ на прекращение огня в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Палестину в нарушении соответствующего соглашения, а глава разведки страны «Моссад» Давид Бернеа отозвал переговорщиков из Катара.

«[Палестинская] организация ХАМАС не выполнила свою часть соглашения, которая предусматривала освобождение всех детей и женщин по списку», — уточнили в канцелярии Биньямина Нетаньяху. По итогу Барнеа дал распоряжение своим переговорщикам покинуть сектор Газа.

Израиль и Палестина воюют друг с другом с 7 октября. В конце ноября страны договорились о проведении временного перемирия с целью обмена военнопленными. По итогу Палестина обвинила Израиль в продолжении обстрелов Газы. Еврейское государство же обвинило своего противника в отказе от освобождения всех заложников, передает RT. В секторе Газа также погибают россияне, сообщает «Национальная служба новостей».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Израиль объявил о тупике в переговорах с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников в ответ на прекращение огня в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Палестину в нарушении соответствующего соглашения, а глава разведки страны «Моссад» Давид Бернеа отозвал переговорщиков из Катара. «[Палестинская] организация ХАМАС не выполнила свою часть соглашения, которая предусматривала освобождение всех детей и женщин по списку», — уточнили в канцелярии Биньямина Нетаньяху. По итогу Барнеа дал распоряжение своим переговорщикам покинуть сектор Газа. Израиль и Палестина воюют друг с другом с 7 октября. В конце ноября страны договорились о проведении временного перемирия с целью обмена военнопленными. По итогу Палестина обвинила Израиль в продолжении обстрелов Газы. Еврейское государство же обвинило своего противника в отказе от освобождения всех заложников, передает RT. В секторе Газа также погибают россияне, сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...