Израиль заявил о тупике в переговорах с ХАМАС из-за заложников

Израиль объявил о тупике в переговорах с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников в ответ на прекращение огня в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Палестину в нарушении соответствующего соглашения, а глава разведки страны «Моссад» Давид Бернеа отозвал переговорщиков из Катара.
«[Палестинская] организация ХАМАС не выполнила свою часть соглашения, которая предусматривала освобождение всех детей и женщин по списку», — уточнили в канцелярии Биньямина Нетаньяху. По итогу Барнеа дал распоряжение своим переговорщикам покинуть сектор Газа.
Израиль и Палестина воюют друг с другом с 7 октября. В конце ноября страны договорились о проведении временного перемирия с целью обмена военнопленными. По итогу Палестина обвинила Израиль в продолжении обстрелов Газы. Еврейское государство же обвинило своего противника в отказе от освобождения всех заложников, передает RT. В секторе Газа также погибают россияне, сообщает «Национальная служба новостей».
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.