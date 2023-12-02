Россия не будет участвовать в Лиге наций

Сборную России не включили в число участников жеребьевки международного футбольного турнира «Лига наций» сезона-2024/25. Об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Согласно тексту на сайте организации, в жеребьевке будут распределены по группам 54 команды. Среди них не оказалось сборной РФ. Сама жеребьевка состоится 8 февраля 2024 года в Париже.
28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские футбольные клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. После начала действий санкций, российская сборная сыграла 11 товарищеских матчей с командами из других стран.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.