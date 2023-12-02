Россия не будет участвовать в Лиге наций

УЕФА не включила сборную России в жеребьевку Лиги наций-2024/25
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Футболисты Дмитрий Сычев и Дмитрий Сенников на Синарском трубном заводе. Свердловская область, Каменск-Уральский, футбольный матч, мяч, футбол, футбольное поле, спорт, футболист, футбольный мяч, кроссовки
УЕФА и ФИФА ввели санкции против России 28 февраля 2022 года Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Сборную России не включили в число участников жеребьевки международного футбольного турнира «Лига наций» сезона-2024/25. Об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Согласно тексту на сайте организации, в жеребьевке будут распределены по группам 54 команды. Среди них не оказалось сборной РФ. Сама жеребьевка состоится 8 февраля 2024 года в Париже.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские футбольные клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. После начала действий санкций, российская сборная сыграла 11 товарищеских матчей с командами из других стран.

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Сборную России не включили в число участников жеребьевки международного футбольного турнира «Лига наций» сезона-2024/25. Об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Согласно тексту на сайте организации, в жеребьевке будут распределены по группам 54 команды. Среди них не оказалось сборной РФ. Сама жеребьевка состоится 8 февраля 2024 года в Париже. 28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские футбольные клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. После начала действий санкций, российская сборная сыграла 11 товарищеских матчей с командами из других стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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