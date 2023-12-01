01 декабря 2023

В Челябинске дорожники устраняют последствия снежной бури. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад, зима. Челябинск, снег, уборка снега, снегоуборочная техника, трактор, снегопад, транспорт, зима, дорога, снегоуборщики
В Челябинске ни на минуту не прекращается очистка улично-дорожной сети Фото:

В Челябинске дорожные службы устраняют последствия обрушившейся 2 декабря на город снежной бури. Очистка улиц от снега не прекращается ни на минуту, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В Челябинске ни на минуту не прекращается очистка улично-дорожной сети. Сформированные колонны спецтехники проводят расчистку дорог во всех районах города, ведется погрузка и вывоз снега», — уточняет пресс-служба мэрии в своем telegram-канале.

На дороги города выведено 226 единиц техники и 528 рабочих. Особое внимание уделяется очистке от снега проезжей части, тротуаров и остановок общественного транспорта. Опасные участки, такие как спуски, подъемы, перекрестки и мосты, обработают противогололедными материалами. Также водителей просят не оставлять машины вдоль дорог, чтобы не мешать работе техники.

Челябинскую область 2 декабря накрыла снежная буря. В городе идет сильный снег, возможен гололед, снежные заносы. Приостановлена работа аэропорта имени Игоря Курчатова. Отменены два последних сеанса массового катания на коньках в парке имени Терешковой.

На дороги города выведено 226 единиц техники
На дороги города выведено 226 единиц техники
Особое внимание уделяется очистке от снега остановок общественного транспорта
Особое внимание уделяется очистке от снега остановок общественного транспорта

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В Челябинске дорожные службы устраняют последствия обрушившейся 2 декабря на город снежной бури. Очистка улиц от снега не прекращается ни на минуту, сообщает пресс-служба городской администрации. «В Челябинске ни на минуту не прекращается очистка улично-дорожной сети. Сформированные колонны спецтехники проводят расчистку дорог во всех районах города, ведется погрузка и вывоз снега», — уточняет пресс-служба мэрии в своем telegram-канале. На дороги города выведено 226 единиц техники и 528 рабочих. Особое внимание уделяется очистке от снега проезжей части, тротуаров и остановок общественного транспорта. Опасные участки, такие как спуски, подъемы, перекрестки и мосты, обработают противогололедными материалами. Также водителей просят не оставлять машины вдоль дорог, чтобы не мешать работе техники. Челябинскую область 2 декабря накрыла снежная буря. В городе идет сильный снег, возможен гололед, снежные заносы. Приостановлена работа аэропорта имени Игоря Курчатова. Отменены два последних сеанса массового катания на коньках в парке имени Терешковой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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