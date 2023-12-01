В Челябинске дорожные службы устраняют последствия обрушившейся 2 декабря на город снежной бури. Очистка улиц от снега не прекращается ни на минуту, сообщает пресс-служба городской администрации.
«В Челябинске ни на минуту не прекращается очистка улично-дорожной сети. Сформированные колонны спецтехники проводят расчистку дорог во всех районах города, ведется погрузка и вывоз снега», — уточняет пресс-служба мэрии в своем telegram-канале.
На дороги города выведено 226 единиц техники и 528 рабочих. Особое внимание уделяется очистке от снега проезжей части, тротуаров и остановок общественного транспорта. Опасные участки, такие как спуски, подъемы, перекрестки и мосты, обработают противогололедными материалами. Также водителей просят не оставлять машины вдоль дорог, чтобы не мешать работе техники.
Челябинскую область 2 декабря накрыла снежная буря. В городе идет сильный снег, возможен гололед, снежные заносы. Приостановлена работа аэропорта имени Игоря Курчатова. Отменены два последних сеанса массового катания на коньках в парке имени Терешковой.
На дороги города выведено 226 единиц техники
Фото предоставлено пресс-службой администрации Челябинска
Особое внимание уделяется очистке от снега остановок общественного транспорта
Фото предоставлено пресс-службой администрации Челябинска
В Челябинске дорожные службы устраняют последствия обрушившейся 2 декабря на город снежной бури. Очистка улиц от снега не прекращается ни на минуту, сообщает пресс-служба городской администрации. «В Челябинске ни на минуту не прекращается очистка улично-дорожной сети. Сформированные колонны спецтехники проводят расчистку дорог во всех районах города, ведется погрузка и вывоз снега», — уточняет пресс-служба мэрии в своем telegram-канале. На дороги города выведено 226 единиц техники и 528 рабочих. Особое внимание уделяется очистке от снега проезжей части, тротуаров и остановок общественного транспорта. Опасные участки, такие как спуски, подъемы, перекрестки и мосты, обработают противогололедными материалами. Также водителей просят не оставлять машины вдоль дорог, чтобы не мешать работе техники. Челябинскую область 2 декабря накрыла снежная буря. В городе идет сильный снег, возможен гололед, снежные заносы. Приостановлена работа аэропорта имени Игоря Курчатова. Отменены два последних сеанса массового катания на коньках в парке имени Терешковой.