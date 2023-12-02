Собянина признали юристом года

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ПМЭФ-2021, первый день. Собянин, Чупшева, Шувалов. Санкт-Петербург, собянин сергей
Сергей Собянин стал юристом года, передает РИА Новости Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вручил мэру Москвы Сергею Собянину премию «Юрист года». Об этом сообщили журналисты кремлевского пула.

«Дмитрий Медведев вручил Сергею Собянину премию «Юрист года» в специальной номинации «За вклад в защиту социальных и трудовых прав», — сообщает корреспондент РИА Новости. Такая награда вручается за успехи в юридической отрасли, правозащитную и законодательную деятельность.

В сентябре этого года мэр Москвы вступил на новый срок в должности главы города. После переназначения он отправил в отставку правительство столицы. Он отметил, что будет продолжать улучшать Москву.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вручил мэру Москвы Сергею Собянину премию «Юрист года». Об этом сообщили журналисты кремлевского пула. «Дмитрий Медведев вручил Сергею Собянину премию «Юрист года» в специальной номинации «За вклад в защиту социальных и трудовых прав», — сообщает корреспондент РИА Новости. Такая награда вручается за успехи в юридической отрасли, правозащитную и законодательную деятельность. В сентябре этого года мэр Москвы вступил на новый срок в должности главы города. После переназначения он отправил в отставку правительство столицы. Он отметил, что будет продолжать улучшать Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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