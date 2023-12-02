Собянина признали юристом года

Сергей Собянин стал юристом года, передает РИА Новости
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вручил мэру Москвы Сергею Собянину премию «Юрист года». Об этом сообщили журналисты кремлевского пула.
«Дмитрий Медведев вручил Сергею Собянину премию «Юрист года» в специальной номинации «За вклад в защиту социальных и трудовых прав», — сообщает корреспондент РИА Новости. Такая награда вручается за успехи в юридической отрасли, правозащитную и законодательную деятельность.
В сентябре этого года мэр Москвы вступил на новый срок в должности главы города. После переназначения он отправил в отставку правительство столицы. Он отметил, что будет продолжать улучшать Москву.
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