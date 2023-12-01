01 декабря 2023

Прикамские власти готовятся отметить 600-летие одного из старейших городов Урала

Губернатор Махонин возглавил оргкомитет по подготовке к 600-летию Соликамска
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка Агротехнологии. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин стал председателем оргкомитета Фото:

В Пермском крае сформировали оргкомитет, который займется подготовкой к празднованию 600-летия со дня основания Соликамска. Ведомство возглавил губернатор региона Дмитрий Махонин. Соответствующий указ опубликован на сайте краевого правительства. Город является одним из старейших на Урале.

«Указ о создании организационного комитета по подготовке к проведению празднования 600-летия основания города Соликамска. Председатель — Дмитрий Махонин», — написано в документе. В состав оргкомитета вошли 25 человек.

Соликамск отметит юбилей в 2030 году. Город должен получить из краевой казны дополнительные средства на строительство и ремонт ключевых объектов. Махонин попросил организовать поездку в Соликамск, чтобы оценить масштаб работ. В долгосрочном плане развития было указано, что город станет новым центром притяжения туристов.

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В Пермском крае сформировали оргкомитет, который займется подготовкой к празднованию 600-летия со дня основания Соликамска. Ведомство возглавил губернатор региона Дмитрий Махонин. Соответствующий указ опубликован на сайте краевого правительства. Город является одним из старейших на Урале. «Указ о создании организационного комитета по подготовке к проведению празднования 600-летия основания города Соликамска. Председатель — Дмитрий Махонин», — написано в документе. В состав оргкомитета вошли 25 человек. Соликамск отметит юбилей в 2030 году. Город должен получить из краевой казны дополнительные средства на строительство и ремонт ключевых объектов. Махонин попросил организовать поездку в Соликамск, чтобы оценить масштаб работ. В долгосрочном плане развития было указано, что город станет новым центром притяжения туристов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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