Прикамские власти готовятся отметить 600-летие одного из старейших городов Урала

В Пермском крае сформировали оргкомитет, который займется подготовкой к празднованию 600-летия со дня основания Соликамска. Ведомство возглавил губернатор региона Дмитрий Махонин. Соответствующий указ опубликован на сайте краевого правительства. Город является одним из старейших на Урале.
«Указ о создании организационного комитета по подготовке к проведению празднования 600-летия основания города Соликамска. Председатель — Дмитрий Махонин», — написано в документе. В состав оргкомитета вошли 25 человек.
Соликамск отметит юбилей в 2030 году. Город должен получить из краевой казны дополнительные средства на строительство и ремонт ключевых объектов. Махонин попросил организовать поездку в Соликамск, чтобы оценить масштаб работ. В долгосрочном плане развития было указано, что город станет новым центром притяжения туристов.
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