Военный эксперт назвал настоящую причину побед ВС РФ на фронте

Военный эксперт Дрозденко заявил о моральном подъеме ВС РФ
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Оборонный комплекс России быстро набрал обороты для нормального снабжения войск Фото:

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) лидируют в конфликте на Украине из-за хорошей подготовки обороны, мотивации войск и развитого оборонно-промышленного комплекса, а не из-за превосходства живой силы. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

«Их наступление провалилось по причине того, что у нас была хорошо подготовленная, эшелонированная оборона, подготовленные и мотивированные войска. Поэтому получилось так, что наши войска на подъеме, в том числе на моральном подъеме, вооруженные силы Украины в значительной степени деморализованы. Это одна из главных причин», — отметил Дрозденко в интервью радио Sputnik.

Также оборонно-промышленный комплекс России быстро набрал обороты для нормального снабжения войск. И военные хорошо адаптируются к поставкам украинской армии новых видов вооружений и западной тактике, которую применяют Вооруженные силы Украины (ВСУ). «[Живые] силы примерно равные», — добавил Дрозденко.

2 декабря группировка ВС РФ «Запад» улучшила свое положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. Армия РФ стала наступать на купянском направлении летом.

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Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) лидируют в конфликте на Украине из-за хорошей подготовки обороны, мотивации войск и развитого оборонно-промышленного комплекса, а не из-за превосходства живой силы. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Дрозденко. «Их наступление провалилось по причине того, что у нас была хорошо подготовленная, эшелонированная оборона, подготовленные и мотивированные войска. Поэтому получилось так, что наши войска на подъеме, в том числе на моральном подъеме, вооруженные силы Украины в значительной степени деморализованы. Это одна из главных причин», — отметил Дрозденко в интервью радио Sputnik. Также оборонно-промышленный комплекс России быстро набрал обороты для нормального снабжения войск. И военные хорошо адаптируются к поставкам украинской армии новых видов вооружений и западной тактике, которую применяют Вооруженные силы Украины (ВСУ). «[Живые] силы примерно равные», — добавил Дрозденко. 2 декабря группировка ВС РФ «Запад» улучшила свое положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. Армия РФ стала наступать на купянском направлении летом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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