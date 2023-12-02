Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) лидируют в конфликте на Украине из-за хорошей подготовки обороны, мотивации войск и развитого оборонно-промышленного комплекса, а не из-за превосходства живой силы. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Дрозденко.
«Их наступление провалилось по причине того, что у нас была хорошо подготовленная, эшелонированная оборона, подготовленные и мотивированные войска. Поэтому получилось так, что наши войска на подъеме, в том числе на моральном подъеме, вооруженные силы Украины в значительной степени деморализованы. Это одна из главных причин», — отметил Дрозденко в интервью радио
Также оборонно-промышленный комплекс России быстро набрал обороты для нормального снабжения войск. И военные хорошо адаптируются к поставкам украинской армии новых видов вооружений и западной тактике, которую применяют Вооруженные силы Украины (ВСУ). «[Живые] силы примерно равные», — добавил Дрозденко.
2 декабря группировка ВС РФ «Запад» улучшила свое положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. Армия РФ стала наступать на купянском направлении летом.
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