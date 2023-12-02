Военный эксперт назвал настоящую причину побед ВС РФ на фронте

Военный эксперт Дрозденко заявил о моральном подъеме ВС РФ

02 декабря 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Оборонный комплекс России быстро набрал обороты для нормального снабжения войск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) лидируют в конфликте на Украине из-за хорошей подготовки обороны, мотивации войск и развитого оборонно-промышленного комплекса, а не из-за превосходства живой силы. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Дрозденко. «Их наступление провалилось по причине того, что у нас была хорошо подготовленная, эшелонированная оборона, подготовленные и мотивированные войска. Поэтому получилось так, что наши войска на подъеме, в том числе на моральном подъеме, вооруженные силы Украины в значительной степени деморализованы. Это одна из главных причин», — отметил Дрозденко в интервью радио Sputnik . Также оборонно-промышленный комплекс России быстро набрал обороты для нормального снабжения войск. И военные хорошо адаптируются к поставкам украинской армии новых видов вооружений и западной тактике, которую применяют Вооруженные силы Украины (ВСУ). «[Живые] силы примерно равные», — добавил Дрозденко. 2 декабря группировка ВС РФ «Запад» улучшила свое положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. Армия РФ стала наступать на купянском направлении летом.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) лидируют в конфликте на Украине из-за хорошей подготовки обороны, мотивации войск и развитого оборонно-промышленного комплекса, а не из-за превосходства живой силы. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Дрозденко. «Их наступление провалилось по причине того, что у нас была хорошо подготовленная, эшелонированная оборона, подготовленные и мотивированные войска. Поэтому получилось так, что наши войска на подъеме, в том числе на моральном подъеме, вооруженные силы Украины в значительной степени деморализованы. Это одна из главных причин», — отметил Дрозденко в интервью радио Sputnik. Также оборонно-промышленный комплекс России быстро набрал обороты для нормального снабжения войск. И военные хорошо адаптируются к поставкам украинской армии новых видов вооружений и западной тактике, которую применяют Вооруженные силы Украины (ВСУ). «[Живые] силы примерно равные», — добавил Дрозденко. 2 декабря группировка ВС РФ «Запад» улучшила свое положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. Армия РФ стала наступать на купянском направлении летом.