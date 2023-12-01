01 декабря 2023

Патруль ГИБДД обезвредил челябинца, порезавшего ножом пассажиров в автобусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, реанимобиль, силовики, трасса, патруль, м5, неотложка, трафик, полиция, автотранспорт, гибдд, дпс, дорога, скорая помощь
Злоумышленник успел нанести резаные раны трем пассажирам автобуса Фото:

В Увельском районе Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции обезвредили злоумышленника, напавшего с ножом на пассажиров рейсового автобуса «Челябинск — Чесма». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«В дежурную часть Отдела полиции „Увельский“ около 19 часов поступило сообщение от водителя автобуса, что в салоне транспортного средства происходит драка. <…> Через несколько минут прибыл экипаж областного полка ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Алексея Сушан и лейтенанта полиции Дмитрия Ваганова. Инспекторы установили, что в автобусе произошла словесная ссора, переросшая в драку», — прокомментировали в пресс-службе ведомства. К моменту приезда сотрудников Госавтоинспекции злоумышленник скрылся.

Мужчина успел нанести резаные раны трем пассажирам. Полицейские вызвали для пострадавших бригаду медиков, а сами выдвинулись на поиски скрывшегося, находившегося, по словам пассажиров, в алкогольном опьянении. Увидев сотрудников Госавтоинспекции, мужчина не подчинился требованиям инспекторов бросить оружие, более того, напал на одного из них. Лейтенант Дмитрий Ваганов, сориентировавшись, выбил нож, и злоумышленника удалось задержать.

Пострадавшим в автобусе пассажирам госпитализация не понадобилась. Нападавший доставлен в отдел полиции.

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В Увельском районе Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции обезвредили злоумышленника, напавшего с ножом на пассажиров рейсового автобуса «Челябинск — Чесма». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «В дежурную часть Отдела полиции „Увельский“ около 19 часов поступило сообщение от водителя автобуса, что в салоне транспортного средства происходит драка. <…> Через несколько минут прибыл экипаж областного полка ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Алексея Сушан и лейтенанта полиции Дмитрия Ваганова. Инспекторы установили, что в автобусе произошла словесная ссора, переросшая в драку», — прокомментировали в пресс-службе ведомства. К моменту приезда сотрудников Госавтоинспекции злоумышленник скрылся. Мужчина успел нанести резаные раны трем пассажирам. Полицейские вызвали для пострадавших бригаду медиков, а сами выдвинулись на поиски скрывшегося, находившегося, по словам пассажиров, в алкогольном опьянении. Увидев сотрудников Госавтоинспекции, мужчина не подчинился требованиям инспекторов бросить оружие, более того, напал на одного из них. Лейтенант Дмитрий Ваганов, сориентировавшись, выбил нож, и злоумышленника удалось задержать. Пострадавшим в автобусе пассажирам госпитализация не понадобилась. Нападавший доставлен в отдел полиции.
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