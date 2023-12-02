Охрана ТРЦ «Гринвич» скрутила участников конфликта
В ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге произошла двойная драка. Об этом рассказал очевидец.
«Ребята начали кричать и один другого ударил. Началась потасовка, подбежали несколько охранников, повалили, скрутили. Затем еще толпа ребят восточно-азиатской внешности начали драться. Подбежали с десяток охранников. Двоих скрутили и потащили куда-то», — передает слова очевидца Е1.RU.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не поступил.
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