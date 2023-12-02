02 декабря 2023
01 декабря 2023

В ТРЦ «Гринвич» произошла драка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, гринвич, трц гринвич, вывеска
Охрана ТРЦ «Гринвич» скрутила участников конфликта Фото:

В ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге произошла двойная драка. Об этом рассказал очевидец.

«Ребята начали кричать и один другого ударил. Началась потасовка, подбежали несколько охранников, повалили, скрутили. Затем еще толпа ребят восточно-азиатской внешности начали драться. Подбежали с десяток охранников. Двоих скрутили и потащили куда-то», — передает слова очевидца Е1.RU.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге произошла двойная драка. Об этом рассказал очевидец. «Ребята начали кричать и один другого ударил. Началась потасовка, подбежали несколько охранников, повалили, скрутили. Затем еще толпа ребят восточно-азиатской внешности начали драться. Подбежали с десяток охранников. Двоих скрутили и потащили куда-то», — передает слова очевидца Е1.RU. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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