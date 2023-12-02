В бар Сергея Жукова в Екатеринбурге приехали скорая и ОМОН

03 декабря 2023 в 01:10 Размер текста - 17 +

На официальное открытие бара Сергея Жукова в Екатеринбурге приехали скорая и ОМОН Фото: Илья Московец © URA.RU На открытие бара Сергея Жукова в Екатеринбурге приехала машина скорой помощи и ОМОН. Об этом рассказал очевидец. «Оказалось, что девушке в зале стало плохо, она упала. Вызвали ей скорую. Ее унесли на руках. Девушке зашьют рану и сделают снимок», — передает слова очевидца E1.RU. После в баре появился ОМОН. «Сказали, что вызвали сотрудников, потому что кто-то у кого-то украл вещи». Сергей Жуков открыл свой «Руки Вверх! Бар» в Екатеринбурге. Официальное открытие состоялось вечером 2 декабря.

На открытие бара Сергея Жукова в Екатеринбурге приехала машина скорой помощи и ОМОН. Об этом рассказал очевидец. «Оказалось, что девушке в зале стало плохо, она упала. Вызвали ей скорую. Ее унесли на руках. Девушке зашьют рану и сделают снимок», — передает слова очевидца E1.RU. После в баре появился ОМОН. «Сказали, что вызвали сотрудников, потому что кто-то у кого-то украл вещи». Сергей Жуков открыл свой «Руки Вверх! Бар» в Екатеринбурге. Официальное открытие состоялось вечером 2 декабря.