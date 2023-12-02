02 декабря 2023

В бар Сергея Жукова в Екатеринбурге приехали скорая и ОМОН

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие «Руки Вверх! Бар». Екатеринбург, жуков сергей
На официальное открытие бара Сергея Жукова в Екатеринбурге приехали скорая и ОМОН Фото:

На открытие бара Сергея Жукова в Екатеринбурге приехала машина скорой помощи и ОМОН. Об этом рассказал очевидец.

«Оказалось, что девушке в зале стало плохо, она упала. Вызвали ей скорую. Ее унесли на руках. Девушке зашьют рану и сделают снимок», — передает слова очевидца E1.RU.

После в баре появился ОМОН. «Сказали, что вызвали сотрудников, потому что кто-то у кого-то украл вещи».

Сергей Жуков открыл свой «Руки Вверх! Бар» в Екатеринбурге. Официальное открытие состоялось вечером 2 декабря.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На открытие бара Сергея Жукова в Екатеринбурге приехала машина скорой помощи и ОМОН. Об этом рассказал очевидец. «Оказалось, что девушке в зале стало плохо, она упала. Вызвали ей скорую. Ее унесли на руках. Девушке зашьют рану и сделают снимок», — передает слова очевидца E1.RU. После в баре появился ОМОН. «Сказали, что вызвали сотрудников, потому что кто-то у кого-то украл вещи». Сергей Жуков открыл свой «Руки Вверх! Бар» в Екатеринбурге. Официальное открытие состоялось вечером 2 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...