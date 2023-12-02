Курганские власти потратят 10 млн рублей на помощь детям с ограниченными возможностями

Курганское правительство закупит оборудование для детей с ДЦП

Для детей закупят специальное оборудование и инвентарь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские власти потратят 10 миллионов рублей на покупку спецоборудования и инвентаря, чтобы бесплатно предоставлять их через центры проката детям с ограниченными возможностями здоровья. Об этом распорядился губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«По инициативе губернатора принято решение приобрести на 10 миллионов рублей специальное оборудование и инвентарь, чтобы предоставлять их бесплатно детям с ограниченными возможностями здоровья через центры проката в социальных учреждениях. В списке есть развивающие игры, противопролежневые системы, многофункциональный вертикализатор и велотренажеры для детей с ДЦП. Стоимость этого оборудования — от 40 до 250 тысяч рублей», — рассказали в telegram-канале правительства Курганской области.

В Курганскую детскую поликлинику власти планируют купить оборудование для диагностики аутизма. На базе реабилитационного центра будут оборудованы «Профи-мастерские», в которых дети смогут научиться ремонту обуви, швейному и гончарному делу. Также центр начнет реализацию технологий «Домашнее визитирование» и «Мобильный реабилитационный центр на дому».

Ранее Шумков сообщал о расширении центра реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также дополнительно будут профинансированы мероприятия, связанные с их оздоровлением.