02 декабря 2023
01 декабря 2023

Курганские власти потратят 10 млн рублей на помощь детям с ограниченными возможностями

Курганское правительство закупит оборудование для детей с ДЦП
© Служба новостей «URA.RU»
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День детей. Курган, ребенок, мама, мать, материнство, маткапитал, родитель
Для детей закупят специальное оборудование и инвентарь Фото:

Курганские власти потратят 10 миллионов рублей на покупку спецоборудования и инвентаря, чтобы бесплатно предоставлять их через центры проката детям с ограниченными возможностями здоровья. Об этом распорядился губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«По инициативе губернатора принято решение приобрести на 10 миллионов рублей специальное оборудование и инвентарь, чтобы предоставлять их бесплатно детям с ограниченными возможностями здоровья через центры проката в социальных учреждениях. В списке есть развивающие игры, противопролежневые системы, многофункциональный вертикализатор и велотренажеры для детей с ДЦП. Стоимость этого оборудования — от 40 до 250 тысяч рублей», — рассказали в telegram-канале правительства Курганской области.

В Курганскую детскую поликлинику власти планируют купить оборудование для диагностики аутизма. На базе реабилитационного центра будут оборудованы «Профи-мастерские», в которых дети смогут научиться ремонту обуви, швейному и гончарному делу. Также центр начнет реализацию технологий «Домашнее визитирование» и «Мобильный реабилитационный центр на дому».

Ранее Шумков сообщал о расширении центра реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также дополнительно будут профинансированы мероприятия, связанные с их оздоровлением.

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Курганские власти потратят 10 миллионов рублей на покупку спецоборудования и инвентаря, чтобы бесплатно предоставлять их через центры проката детям с ограниченными возможностями здоровья. Об этом распорядился губернатор Курганской области Вадим Шумков. «По инициативе губернатора принято решение приобрести на 10 миллионов рублей специальное оборудование и инвентарь, чтобы предоставлять их бесплатно детям с ограниченными возможностями здоровья через центры проката в социальных учреждениях. В списке есть развивающие игры, противопролежневые системы, многофункциональный вертикализатор и велотренажеры для детей с ДЦП. Стоимость этого оборудования — от 40 до 250 тысяч рублей», — рассказали в telegram-канале правительства Курганской области. В Курганскую детскую поликлинику власти планируют купить оборудование для диагностики аутизма. На базе реабилитационного центра будут оборудованы «Профи-мастерские», в которых дети смогут научиться ремонту обуви, швейному и гончарному делу. Также центр начнет реализацию технологий «Домашнее визитирование» и «Мобильный реабилитационный центр на дому». Ранее Шумков сообщал о расширении центра реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также дополнительно будут профинансированы мероприятия, связанные с их оздоровлением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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