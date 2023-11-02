02 ноября 2023

Губернатор Шумков заявил о расширении центра реабилитации

© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение чиновников. Курган, шумков вадим
Шумков заявил о новых мерах поддержки для детей с ограниченными возможностями здоровья Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о расширении центра реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья и дополнительном финансировании мероприятий, связанных с их оздоровлением. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Приняли ряд решений по поддержке ребятишек с отклонениями здоровья. Речь идет о финансировании различных мероприятий, связанных с их оздоровлением и досугом, а также расширением центра реабилитации. Скоро рассмотрим еще несколько мер», — написал Шумков.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области по поручению губернатора Вадима Шумкова модернизируют спортивную систему для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Также глава региона пообещал помочь с финансированием и новыми ставками для тренеров.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о расширении центра реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья и дополнительном финансировании мероприятий, связанных с их оздоровлением. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Приняли ряд решений по поддержке ребятишек с отклонениями здоровья. Речь идет о финансировании различных мероприятий, связанных с их оздоровлением и досугом, а также расширением центра реабилитации. Скоро рассмотрим еще несколько мер», — написал Шумков. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области по поручению губернатора Вадима Шумкова модернизируют спортивную систему для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Также глава региона пообещал помочь с финансированием и новыми ставками для тренеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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