Губернатор Шумков заявил о расширении центра реабилитации

03 ноября 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Шумков заявил о новых мерах поддержки для детей с ограниченными возможностями здоровья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о расширении центра реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья и дополнительном финансировании мероприятий, связанных с их оздоровлением. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Приняли ряд решений по поддержке ребятишек с отклонениями здоровья. Речь идет о финансировании различных мероприятий, связанных с их оздоровлением и досугом, а также расширением центра реабилитации. Скоро рассмотрим еще несколько мер», — написал Шумков. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области по поручению губернатора Вадима Шумкова модернизируют спортивную систему для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Также глава региона пообещал помочь с финансированием и новыми ставками для тренеров.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о расширении центра реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья и дополнительном финансировании мероприятий, связанных с их оздоровлением. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Приняли ряд решений по поддержке ребятишек с отклонениями здоровья. Речь идет о финансировании различных мероприятий, связанных с их оздоровлением и досугом, а также расширением центра реабилитации. Скоро рассмотрим еще несколько мер», — написал Шумков. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области по поручению губернатора Вадима Шумкова модернизируют спортивную систему для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Также глава региона пообещал помочь с финансированием и новыми ставками для тренеров.