02 декабря 2023
01 декабря 2023

Власти ЯНАО потратят 9 млн рублей на скрининговые аппараты для спортшкол

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое оборудование позволит специалистам дать оценку уровня психофизиологического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма ямальских спортсменов Фото:

Госучреждение «Центр спортивной подготовки» Ямало-Ненецкого автономного округа объявило конкурс по поиску поставщика трех аппаратно-программных комплексов для оценки уровня психофизиологического здоровья спортсменов. За оборудование госучреждение готово заплатить девять миллионов рублей, сообщается на федеральном интернет-портале «Госзакупки».

«Поставщик обязуется произвести поставку аппаратно-программного комплекса для скрининг-оценки уровня психофизиологического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма в количестве трех штук, а заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату поставленного товара, которая должна быть осуществлена не позднее 65 дней с даты поступления на расчетный счет поставщика средств», — говорится в опубликованной на портале документации.

Уточняется, что аппараты должны быть поставлены в спортивные учреждения ямальских городов Лабытнанги, Губкинский и Тарко-Сале. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 15 декабря.

Ранее стало известно о планах властей ЯНАО приобрести за 500 млн рублей для жителей села Ныда Надымского района модульное медицинское помещение, рассчитанное на 15 посещений в смену. В селе модуль должен появиться до 1 декабря 2024 года.

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Госучреждение «Центр спортивной подготовки» Ямало-Ненецкого автономного округа объявило конкурс по поиску поставщика трех аппаратно-программных комплексов для оценки уровня психофизиологического здоровья спортсменов. За оборудование госучреждение готово заплатить девять миллионов рублей, сообщается на федеральном интернет-портале «Госзакупки». «Поставщик обязуется произвести поставку аппаратно-программного комплекса для скрининг-оценки уровня психофизиологического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма в количестве трех штук, а заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату поставленного товара, которая должна быть осуществлена не позднее 65 дней с даты поступления на расчетный счет поставщика средств», — говорится в опубликованной на портале документации. Уточняется, что аппараты должны быть поставлены в спортивные учреждения ямальских городов Лабытнанги, Губкинский и Тарко-Сале. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 15 декабря. Ранее стало известно о планах властей ЯНАО приобрести за 500 млн рублей для жителей села Ныда Надымского района модульное медицинское помещение, рассчитанное на 15 посещений в смену. В селе модуль должен появиться до 1 декабря 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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