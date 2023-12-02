Власти ЯНАО потратят 9 млн рублей на скрининговые аппараты для спортшкол

Новое оборудование позволит специалистам дать оценку уровня психофизиологического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма ямальских спортсменов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Госучреждение «Центр спортивной подготовки» Ямало-Ненецкого автономного округа объявило конкурс по поиску поставщика трех аппаратно-программных комплексов для оценки уровня психофизиологического здоровья спортсменов. За оборудование госучреждение готово заплатить девять миллионов рублей, сообщается на федеральном интернет-портале «Госзакупки».

«Поставщик обязуется произвести поставку аппаратно-программного комплекса для скрининг-оценки уровня психофизиологического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма в количестве трех штук, а заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату поставленного товара, которая должна быть осуществлена не позднее 65 дней с даты поступления на расчетный счет поставщика средств», — говорится в опубликованной на портале документации.

Уточняется, что аппараты должны быть поставлены в спортивные учреждения ямальских городов Лабытнанги, Губкинский и Тарко-Сале. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 15 декабря.

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