Генерал-майор полиции Дмитрий Свинов наградил курганских полицейских, вернувшихся домой после командировки в Ингушетию. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба УМВД России по Курганской области.
«Мы надеялись, что каждый день командировки будет для вас спокойным, и очень ждали, когда вы вернетесь на родную землю. За активную работу по обеспечению правопорядка, отличившимся сотрудникам вручены нагрудные знаки МВД России „За отличие в службе в особых условиях“, „Отличник полиции“, почетные грамоты», — передает пресс-служба слова Свинова.
Курганские полицейские полгода охраняли общественный порядок в Малгобекском районе Ингушетии. Встретить правоохранителей пришли их родные и близкие.
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