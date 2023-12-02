02 декабря 2023
01 декабря 2023

В Кургане генерал Свинов наградил полицейских после командировки на Кавказ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение ключей от ППС машин. г. Курган, построение, полиция
В Кургане полицейские получили служебные награды Фото:

Генерал-майор полиции Дмитрий Свинов наградил курганских полицейских, вернувшихся домой после командировки в Ингушетию. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«Мы надеялись, что каждый день командировки будет для вас спокойным, и очень ждали, когда вы вернетесь на родную землю. За активную работу по обеспечению правопорядка, отличившимся сотрудникам вручены нагрудные знаки МВД России „За отличие в службе в особых условиях“, „Отличник полиции“, почетные грамоты», — передает пресс-служба слова Свинова.

Курганские полицейские полгода охраняли общественный порядок в Малгобекском районе Ингушетии. Встретить правоохранителей пришли их родные и близкие.

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Генерал-майор полиции Дмитрий Свинов наградил курганских полицейских, вернувшихся домой после командировки в Ингушетию. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба УМВД России по Курганской области. «Мы надеялись, что каждый день командировки будет для вас спокойным, и очень ждали, когда вы вернетесь на родную землю. За активную работу по обеспечению правопорядка, отличившимся сотрудникам вручены нагрудные знаки МВД России „За отличие в службе в особых условиях“, „Отличник полиции“, почетные грамоты», — передает пресс-служба слова Свинова. Курганские полицейские полгода охраняли общественный порядок в Малгобекском районе Ингушетии. Встретить правоохранителей пришли их родные и близкие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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