02 декабря 2023

Зеленский нашел нового лучшего друга на Западе

The Guardian: Шольц стал новым лучшим другом для Зеленского
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Канцлер Германии Олаф Шольц стал новым лучшим другом для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

«Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хвастливо заявлял, что является лучшим другом президента Владимира Зеленского. <…> Шольц, что примечательно, теперь возглавляет усилия Запада по удержанию Украины на плаву. Германия — новый лучший друг Украины», — говорится в материале.

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При этом преемник Джонсона Риши Сунак на посту премьер-министра Британии не смог наладить стабильную поддержку Украины. Из-за этого помощь страны Киеву ослабевает. На этом фоне Германия объявила, что в следующем году проспонсирует ВСУ на восемь миллиардов евро.

Украина неоднократно жаловалась на нехватку боеприпасов и ограниченную поддержку Запада. В октябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что проблема дефицита вооружения наблюдается не только в ВСУ, но и во всем мире. Это опроверг источник в Москве, связав «снарядный голод» Киева с коррупцией. В этом контексте генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к плохим новостям с украинского фронта.

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Канцлер Германии Олаф Шольц стал новым лучшим другом для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает британская газета The Guardian. «Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хвастливо заявлял, что является лучшим другом президента Владимира Зеленского. <…> Шольц, что примечательно, теперь возглавляет усилия Запада по удержанию Украины на плаву. Германия — новый лучший друг Украины», — говорится в материале. При этом преемник Джонсона Риши Сунак на посту премьер-министра Британии не смог наладить стабильную поддержку Украины. Из-за этого помощь страны Киеву ослабевает. На этом фоне Германия объявила, что в следующем году проспонсирует ВСУ на восемь миллиардов евро. Украина неоднократно жаловалась на нехватку боеприпасов и ограниченную поддержку Запада. В октябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что проблема дефицита вооружения наблюдается не только в ВСУ, но и во всем мире. Это опроверг источник в Москве, связав «снарядный голод» Киева с коррупцией. В этом контексте генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к плохим новостям с украинского фронта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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