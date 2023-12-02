Зеленский нашел нового лучшего друга на Западе

The Guardian: Шольц стал новым лучшим другом для Зеленского

03 декабря 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Германия продолжает поддерживать Украину, что нравится Владимиру Зеленскому Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер Германии Олаф Шольц стал новым лучшим другом для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает британская газета The Guardian. «Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хвастливо заявлял, что является лучшим другом президента Владимира Зеленского. <…> Шольц, что примечательно, теперь возглавляет усилия Запада по удержанию Украины на плаву. Германия — новый лучший друг Украины», — говорится в материале . Новость по теме Сколько Запад потратил на помощь Украине: рейтинг стран. Инфографика При этом преемник Джонсона Риши Сунак на посту премьер-министра Британии не смог наладить стабильную поддержку Украины. Из-за этого помощь страны Киеву ослабевает. На этом фоне Германия объявила, что в следующем году проспонсирует ВСУ на восемь миллиардов евро. Украина неоднократно жаловалась на нехватку боеприпасов и ограниченную поддержку Запада. В октябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что проблема дефицита вооружения наблюдается не только в ВСУ, но и во всем мире. Это опроверг источник в Москве, связав «снарядный голод» Киева с коррупцией. В этом контексте генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к плохим новостям с украинского фронта.

Канцлер Германии Олаф Шольц стал новым лучшим другом для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает британская газета The Guardian. «Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хвастливо заявлял, что является лучшим другом президента Владимира Зеленского. <…> Шольц, что примечательно, теперь возглавляет усилия Запада по удержанию Украины на плаву. Германия — новый лучший друг Украины», — говорится в материале. При этом преемник Джонсона Риши Сунак на посту премьер-министра Британии не смог наладить стабильную поддержку Украины. Из-за этого помощь страны Киеву ослабевает. На этом фоне Германия объявила, что в следующем году проспонсирует ВСУ на восемь миллиардов евро. Украина неоднократно жаловалась на нехватку боеприпасов и ограниченную поддержку Запада. В октябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что проблема дефицита вооружения наблюдается не только в ВСУ, но и во всем мире. Это опроверг источник в Москве, связав «снарядный голод» Киева с коррупцией. В этом контексте генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к плохим новостям с украинского фронта.