Канцлер Германии Олаф Шольц стал новым лучшим другом для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
«Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хвастливо заявлял, что является лучшим другом президента Владимира Зеленского. <…> Шольц, что примечательно, теперь возглавляет усилия Запада по удержанию Украины на плаву. Германия — новый лучший друг Украины», — говорится в
При этом преемник Джонсона Риши Сунак на посту премьер-министра Британии не смог наладить стабильную поддержку Украины. Из-за этого помощь страны Киеву ослабевает. На этом фоне Германия объявила, что в следующем году проспонсирует ВСУ на восемь миллиардов евро.
Украина неоднократно жаловалась на нехватку боеприпасов и ограниченную поддержку Запада. В октябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что проблема дефицита вооружения наблюдается не только в ВСУ, но и во всем мире. Это опроверг источник в Москве, связав «снарядный голод» Киева с коррупцией. В этом контексте генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к плохим новостям с украинского фронта.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.