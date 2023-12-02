02 декабря 2023

Генсек НАТО призвал готовиться к плохим новостям с Украины

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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
Украина испытывает «снарядный голод», рассказал Йенс Столтенберг Фото:
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Лидерам стран Запада стоит приготовиться к плохим новостям с Украины из-за проблем в ВСУ. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Однако мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена», — высказался Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste. По его словам, ВСУ находятся в критической ситуации из-за нехватки боеприпасов.

Осенью 2023 года Польша и Словакия с обновленными правительствами отказались от финансирования ВСУ. Страны хотят переориентировать инвестиции на нужды собственной армии. На этом фоне Столтенберг заявил, что в Европе есть проблемы с поддержкой Киева, пишет RT.

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Лидерам стран Запада стоит приготовиться к плохим новостям с Украины из-за проблем в ВСУ. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Однако мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена», — высказался Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste. По его словам, ВСУ находятся в критической ситуации из-за нехватки боеприпасов. Осенью 2023 года Польша и Словакия с обновленными правительствами отказались от финансирования ВСУ. Страны хотят переориентировать инвестиции на нужды собственной армии. На этом фоне Столтенберг заявил, что в Европе есть проблемы с поддержкой Киева, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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