Генсек НАТО призвал готовиться к плохим новостям с Украины

03 декабря 2023 в 07:49 Размер текста - 17 +

Украина испытывает «снарядный голод», рассказал Йенс Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лидерам стран Запада стоит приготовиться к плохим новостям с Украины из-за проблем в ВСУ. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Однако мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена», — высказался Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste . По его словам, ВСУ находятся в критической ситуации из-за нехватки боеприпасов. Осенью 2023 года Польша и Словакия с обновленными правительствами отказались от финансирования ВСУ. Страны хотят переориентировать инвестиции на нужды собственной армии. На этом фоне Столтенберг заявил, что в Европе есть проблемы с поддержкой Киева, пишет RT.

Лидерам стран Запада стоит приготовиться к плохим новостям с Украины из-за проблем в ВСУ. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Однако мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена», — высказался Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste. По его словам, ВСУ находятся в критической ситуации из-за нехватки боеприпасов. Осенью 2023 года Польша и Словакия с обновленными правительствами отказались от финансирования ВСУ. Страны хотят переориентировать инвестиции на нужды собственной армии. На этом фоне Столтенберг заявил, что в Европе есть проблемы с поддержкой Киева, пишет RT.