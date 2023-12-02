Генсек НАТО призвал готовиться к плохим новостям с Украины

Лидерам стран Запада стоит приготовиться к плохим новостям с Украины из-за проблем в ВСУ. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Однако мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена», — высказался Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste. По его словам, ВСУ находятся в критической ситуации из-за нехватки боеприпасов.
Осенью 2023 года Польша и Словакия с обновленными правительствами отказались от финансирования ВСУ. Страны хотят переориентировать инвестиции на нужды собственной армии. На этом фоне Столтенберг заявил, что в Европе есть проблемы с поддержкой Киева, пишет RT.
Лидерам стран Запада стоит приготовиться к плохим новостям с Украины из-за проблем в ВСУ. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Однако мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена», — высказался Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste. По его словам, ВСУ находятся в критической ситуации из-за нехватки боеприпасов. Осенью 2023 года Польша и Словакия с обновленными правительствами отказались от финансирования ВСУ. Страны хотят переориентировать инвестиции на нужды собственной армии. На этом фоне Столтенберг заявил, что в Европе есть проблемы с поддержкой Киева, пишет RT.