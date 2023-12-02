02 декабря 2023
01 декабря 2023

В Тюмени на борьбу со снегом вышло более 500 единиц техники

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Тюмень, снег, уборка снега, снегоуборочная техника, зима, погода, снегопад
Уборка ведется во всех районах Тюмени Фото:

В Тюмени для уборки городских улиц от снега задействовано 507 единиц техники. Согласно данным сервиса городской системы мониторинга, работы ведутся во всех районах города.

«Количество техники на улицах города Тюмени на 3 декабря — 507 единиц. Уборка ведется во всех районах города», — сообщается на сайте городского сервиса.

На улицах работают комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики, самосвалы и дорожные рабочие. К уборке привлечено 42 подрядчика.

Синоптики обещали обильные снегопады в Тюмени в начале декабря. Пик их придется на 3-е и 4-е число. Вместе с осадками в ночное время ожидаются морозы 20 градусов и ниже.

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В Тюмени для уборки городских улиц от снега задействовано 507 единиц техники. Согласно данным сервиса городской системы мониторинга, работы ведутся во всех районах города. «Количество техники на улицах города Тюмени на 3 декабря — 507 единиц. Уборка ведется во всех районах города», — сообщается на сайте городского сервиса. На улицах работают комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики, самосвалы и дорожные рабочие. К уборке привлечено 42 подрядчика. Синоптики обещали обильные снегопады в Тюмени в начале декабря. Пик их придется на 3-е и 4-е число. Вместе с осадками в ночное время ожидаются морозы 20 градусов и ниже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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