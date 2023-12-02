В Тюмени на борьбу со снегом вышло более 500 единиц техники

Уборка ведется во всех районах Тюмени
В Тюмени для уборки городских улиц от снега задействовано 507 единиц техники. Согласно данным сервиса городской системы мониторинга, работы ведутся во всех районах города.
«Количество техники на улицах города Тюмени на 3 декабря — 507 единиц. Уборка ведется во всех районах города», — сообщается на сайте городского сервиса.
На улицах работают комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики, самосвалы и дорожные рабочие. К уборке привлечено 42 подрядчика.
Синоптики обещали обильные снегопады в Тюмени в начале декабря. Пик их придется на 3-е и 4-е число. Вместе с осадками в ночное время ожидаются морозы 20 градусов и ниже.
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