«Прогресс МС-25» пристыковался к МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-25» пристыковался к Международной космической станции (МКС) с мандаринами, новогодними подарками для космонавтов и другими грузами. Процесс с Земли проконтролировали специалисты Центра управления полетами.
«Корабль причалил к станции в автоматическом режиме», — сообщило агентство ТАСС. Отмечается, что с борта МКС процесс контролировали космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов.
«Прогресс МС-25» 1 декабря стартовал с космодрома Байконур с грузом для МКС, включая трофей турнира «Игры будущего», а также новогодние подарки для членов экипажа от их родных и близких. По данным «Роскосмоса», грузовик пробудет на орбите 179 суток.
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