«Прогресс МС-25» пристыковался к МКС

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МКС. Москва. stock, мкс, stock
Грузовой корабль «Прогресс МС-25» причалил к МКС Фото:

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-25» пристыковался к Международной космической станции (МКС) с мандаринами, новогодними подарками для космонавтов и другими грузами. Процесс с Земли проконтролировали специалисты Центра управления полетами.

«Корабль причалил к станции в автоматическом режиме», — сообщило агентство ТАСС. Отмечается, что с борта МКС процесс контролировали космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов.

«Прогресс МС-25» 1 декабря стартовал с космодрома Байконур с грузом для МКС, включая трофей турнира «Игры будущего», а также новогодние подарки для членов экипажа от их родных и близких. По данным «Роскосмоса», грузовик пробудет на орбите 179 суток.

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Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-25» пристыковался к Международной космической станции (МКС) с мандаринами, новогодними подарками для космонавтов и другими грузами. Процесс с Земли проконтролировали специалисты Центра управления полетами. «Корабль причалил к станции в автоматическом режиме», — сообщило агентство ТАСС. Отмечается, что с борта МКС процесс контролировали космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов. «Прогресс МС-25» 1 декабря стартовал с космодрома Байконур с грузом для МКС, включая трофей турнира «Игры будущего», а также новогодние подарки для членов экипажа от их родных и близких. По данным «Роскосмоса», грузовик пробудет на орбите 179 суток.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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