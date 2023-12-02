02 декабря 2023
01 декабря 2023

В районе ЯНАО выявлена корь

В Ямальском районе ЯНАО обнаружены больные корью
© Служба новостей «URA.RU»
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У всех пациентов болезнь протекает без осложнений Фото:

В Ямальском районе ЯНАО выявлены единичные случаи заболевания корью. По информации местных властей, все пациенты переносят болезнь без осложнений.

«В Ямальском районе выявлены единичные случаи кори. По данным медиков, на данный момент все пациенты переносят болезнь без тяжелых осложнений», — сообщается в telegram-канале районных властей.

Всем пациентам оказывается необходимая медпомощь. Установлен круг контактировавших с заболевшими лиц. Все они находятся под контролем медиков и прошли вакцинацию.

В сентябре 2023 года случаи кори были выявлены в школах Нового Уренгоя. Для предотвращения эпидемии всех детей перевели на дистанционное обучение. Эксперты считают, что все случаи заболевания связаны с приехавшими из других регионов.

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В Ямальском районе ЯНАО выявлены единичные случаи заболевания корью. По информации местных властей, все пациенты переносят болезнь без осложнений. «В Ямальском районе выявлены единичные случаи кори. По данным медиков, на данный момент все пациенты переносят болезнь без тяжелых осложнений», — сообщается в telegram-канале районных властей. Всем пациентам оказывается необходимая медпомощь. Установлен круг контактировавших с заболевшими лиц. Все они находятся под контролем медиков и прошли вакцинацию. В сентябре 2023 года случаи кори были выявлены в школах Нового Уренгоя. Для предотвращения эпидемии всех детей перевели на дистанционное обучение. Эксперты считают, что все случаи заболевания связаны с приехавшими из других регионов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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