В школах нового Уренгоя выявили корь

Все выявленные случаи кори в школах были завезены из других регионов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В школах Нового Уренгоя (ЯНАО) выявили случаи кори. Для предотвращения заболевания детей перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре региона.

«В трех школах Нового Уренгоя проводятся противоэпидемические мероприятия против кори. Для предотвращения распространения заболевания все непривитые от кори дети — это около 50 человек из 3 тысяч учеников, переведены на дистанционный режим обучения. С родителями проведены беседы, более половины уже дали согласие на вакцинацию детей», — рассказали в Роспотребнадзоре журналисту URA.RU.

По их словам, специалисты быстро установили диагноз всех заболевших, пациенты сейчас изолированы и проходят лечение. Все контактировавшие с заболевшими находятся под наблюдением.

В ведомстве уточнили, что завтра из Ноябрьска привезут партию вакцины против кори. И на следующей недели привитые дети смогут продолжить очное обучение в школах. Все педагоги в регионе уже привиты. По словам экспертов, все случаи заболевания были завезены из других регионов.

Также вакцинация есть у всех медицинских работников. Им проведут исследование на иммунитет к кори. Если защиты будет недостаточно, они смогут привиться дополнительно. Масочный режим в образовательных учреждениях не вводился, он носит рекомендательный характер.