В аэропорту Тюмени массовая задержка рейсов из ЯНАО

03 декабря 2023 в 18:41 Размер текста - 17 +

Аэропорт Тюмени работает в штатном режиме Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В аэропорту Тюмени объявлена задержка рейсов из Нового Уренгоя, Ноябрьска и Тольки (ЯНАО). В справочной службе воздушной гавани корреспонденту URA.RU сообщили, что во всех случаях перенос связан поздним прибытием воздушного судна. «3 декабря задержаны рейсы из Тольки, Ноябрьска и Нового Уренгоя в Тюмень. Причина — позднее прибытие воздушного судна», — сообщили в тюменском аэропорту. Информация подтверждается на онлайн-табло. На вопрос корреспондента URA.RU о влиянии снегопада на полеты в Рощино, в справочной службе пояснили, что аэропорт работает в штатном режиме. Задержка рейса из Ноябрьска авиакомпании «Ямал» составляет почти два часа. Два вертолетных рейса из Тольки авиакомпании Utair перенесены на четыре часа и прибудут в Тюмень в 21:30. С небольшим опозданием также прибывают три самолета из Нового Уренгоя. Задержка по ним составляет менее часа.

В аэропорту Тюмени объявлена задержка рейсов из Нового Уренгоя, Ноябрьска и Тольки (ЯНАО). В справочной службе воздушной гавани корреспонденту URA.RU сообщили, что во всех случаях перенос связан поздним прибытием воздушного судна. «3 декабря задержаны рейсы из Тольки, Ноябрьска и Нового Уренгоя в Тюмень. Причина — позднее прибытие воздушного судна», — сообщили в тюменском аэропорту. Информация подтверждается на онлайн-табло. На вопрос корреспондента URA.RU о влиянии снегопада на полеты в Рощино, в справочной службе пояснили, что аэропорт работает в штатном режиме. Задержка рейса из Ноябрьска авиакомпании «Ямал» составляет почти два часа. Два вертолетных рейса из Тольки авиакомпании Utair перенесены на четыре часа и прибудут в Тюмень в 21:30. С небольшим опозданием также прибывают три самолета из Нового Уренгоя. Задержка по ним составляет менее часа.