В аэропорту Тюмени массовая задержка рейсов из ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолет из Китая на взлетно-посадочной полосе аэропорта "Рощино". Тюмень, рощино, ил-76
Аэропорт Тюмени работает в штатном режиме Фото:

В аэропорту Тюмени объявлена задержка рейсов из Нового Уренгоя, Ноябрьска и Тольки (ЯНАО). В справочной службе воздушной гавани корреспонденту URA.RU сообщили, что во всех случаях перенос связан поздним прибытием воздушного судна.

«3 декабря задержаны рейсы из Тольки, Ноябрьска и Нового Уренгоя в Тюмень. Причина — позднее прибытие воздушного судна», — сообщили в тюменском аэропорту. Информация подтверждается на онлайн-табло. На вопрос корреспондента URA.RU о влиянии снегопада на полеты в Рощино, в справочной службе пояснили, что аэропорт работает в штатном режиме.

Задержка рейса из Ноябрьска авиакомпании «Ямал» составляет почти два часа. Два вертолетных рейса из Тольки авиакомпании Utair перенесены на четыре часа и прибудут в Тюмень в 21:30. С небольшим опозданием также прибывают три самолета из Нового Уренгоя. Задержка по ним составляет менее часа.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Тюмени объявлена задержка рейсов из Нового Уренгоя, Ноябрьска и Тольки (ЯНАО). В справочной службе воздушной гавани корреспонденту URA.RU сообщили, что во всех случаях перенос связан поздним прибытием воздушного судна. «3 декабря задержаны рейсы из Тольки, Ноябрьска и Нового Уренгоя в Тюмень. Причина — позднее прибытие воздушного судна», — сообщили в тюменском аэропорту. Информация подтверждается на онлайн-табло. На вопрос корреспондента URA.RU о влиянии снегопада на полеты в Рощино, в справочной службе пояснили, что аэропорт работает в штатном режиме. Задержка рейса из Ноябрьска авиакомпании «Ямал» составляет почти два часа. Два вертолетных рейса из Тольки авиакомпании Utair перенесены на четыре часа и прибудут в Тюмень в 21:30. С небольшим опозданием также прибывают три самолета из Нового Уренгоя. Задержка по ним составляет менее часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...