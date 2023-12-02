Губернатор Курганской области Вадим Шумков активно занимается реализацией плана по газификации региона. Для этого глава области использует административные и финансовые средства. Об этом рассказал замгубернатора Константин Малышев в видеообращении к жителям.
«Курганская область находится в передовиках по газификации. По России регион входит в пятерку лучших по ряду показателей и к 2025 году планируется газифицировать 47 тысяч 765 домовладений», — отметил Малышев. Видео опубликовано в telegram-канале «Курганская область официально».
Ранее Шумков заявил о том, что в план газификации удалось включить 10 окружных центров и 151 сельских населенных пунктов региона. Он раскритиковал некоторых чиновников, ответственных за работу с заявками жителей на догазификацию за формализм и снижение темпов.
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