Силовики и власти прокомментировали связь сериала «Слово пацана» и убийства подростка в Иркутске

МВД Иркутска: убийство подростка не связано с сериалом «Слово пацана»

03 декабря 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

В полиции опровергли связь между убийством школьника и популярным сериалом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Убийство 15-летнего школьника на остановке общественного транспорта в Иркутске не связано с сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте». Информацию об этом опровергли в ГУ МВД России по Иркутской области, а также уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Афанасьева. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. «Оперативники Межмуниципального управления МВД России „Иркутское“ в максимально короткий срок задержали предполагаемого подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Он пояснил, что этот сериал не смотрел. Таким образом информация о взаимосвязи произошедшего с сериалом не подтверждается», — сообщается в официальном telegram-канале ГУ МВД по Иркутской области. Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева, которая ранее взяла это дело под контроль, также опровергла связь происшествия и сериала. «Сейчас разгоняется информация о том, что ребята скопировали свои действия из нашумевшего за последние дни сериала „Слово пацана. Кровь на асфальте“. Подобные сравнения с сериалом происходят у нас не впервые. К сожалению, многие на этом просто желают хайпануть, не задумываясь о последствиях. Установлено, что связи с сериалом нет», — написала омбудсмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Убийство школьника произошло на остановке «Лисиха» ударом ножа в шею. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Также подобный инцидент случился в Дагестане. Там две несовершеннолетние девушки жестоко избили сверстницу. Тогда ряд источников тоже связали случившееся с сериалом «Слово пацана». Однако информация об этом также не подтвердилась. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Убийство 15-летнего школьника на остановке общественного транспорта в Иркутске не связано с сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте». Информацию об этом опровергли в ГУ МВД России по Иркутской области, а также уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Афанасьева. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. «Оперативники Межмуниципального управления МВД России „Иркутское“ в максимально короткий срок задержали предполагаемого подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Он пояснил, что этот сериал не смотрел. Таким образом информация о взаимосвязи произошедшего с сериалом не подтверждается», — сообщается в официальном telegram-канале ГУ МВД по Иркутской области. Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева, которая ранее взяла это дело под контроль, также опровергла связь происшествия и сериала. «Сейчас разгоняется информация о том, что ребята скопировали свои действия из нашумевшего за последние дни сериала „Слово пацана. Кровь на асфальте“. Подобные сравнения с сериалом происходят у нас не впервые. К сожалению, многие на этом просто желают хайпануть, не задумываясь о последствиях. Установлено, что связи с сериалом нет», — написала омбудсмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Убийство школьника произошло на остановке «Лисиха» ударом ножа в шею. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Также подобный инцидент случился в Дагестане. Там две несовершеннолетние девушки жестоко избили сверстницу. Тогда ряд источников тоже связали случившееся с сериалом «Слово пацана». Однако информация об этом также не подтвердилась.