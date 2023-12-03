Силовики и власти прокомментировали связь сериала «Слово пацана» и убийства подростка в Иркутске

МВД Иркутска: убийство подростка не связано с сериалом «Слово пацана»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, полиция
В полиции опровергли связь между убийством школьника и популярным сериалом Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Убийство 15-летнего школьника на остановке общественного транспорта в Иркутске не связано с сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте». Информацию об этом опровергли в ГУ МВД России по Иркутской области, а также уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Афанасьева. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.

«Оперативники Межмуниципального управления МВД России „Иркутское“ в максимально короткий срок задержали предполагаемого подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Он пояснил, что этот сериал не смотрел. Таким образом информация о взаимосвязи произошедшего с сериалом не подтверждается», — сообщается в официальном telegram-канале ГУ МВД по Иркутской области.

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева, которая ранее взяла это дело под контроль, также опровергла связь происшествия и сериала. «Сейчас разгоняется информация о том, что ребята скопировали свои действия из нашумевшего за последние дни сериала „Слово пацана. Кровь на асфальте“. Подобные сравнения с сериалом происходят у нас не впервые. К сожалению, многие на этом просто желают хайпануть, не задумываясь о последствиях. Установлено, что связи с сериалом нет», — написала омбудсмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Убийство школьника произошло на остановке «Лисиха» ударом ножа в шею. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Также подобный инцидент случился в Дагестане. Там две несовершеннолетние девушки жестоко избили сверстницу. Тогда ряд источников тоже связали случившееся с сериалом «Слово пацана». Однако информация об этом также не подтвердилась.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Убийство 15-летнего школьника на остановке общественного транспорта в Иркутске не связано с сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте». Информацию об этом опровергли в ГУ МВД России по Иркутской области, а также уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Афанасьева. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. «Оперативники Межмуниципального управления МВД России „Иркутское“ в максимально короткий срок задержали предполагаемого подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Он пояснил, что этот сериал не смотрел. Таким образом информация о взаимосвязи произошедшего с сериалом не подтверждается», — сообщается в официальном telegram-канале ГУ МВД по Иркутской области. Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева, которая ранее взяла это дело под контроль, также опровергла связь происшествия и сериала. «Сейчас разгоняется информация о том, что ребята скопировали свои действия из нашумевшего за последние дни сериала „Слово пацана. Кровь на асфальте“. Подобные сравнения с сериалом происходят у нас не впервые. К сожалению, многие на этом просто желают хайпануть, не задумываясь о последствиях. Установлено, что связи с сериалом нет», — написала омбудсмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Убийство школьника произошло на остановке «Лисиха» ударом ножа в шею. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Также подобный инцидент случился в Дагестане. Там две несовершеннолетние девушки жестоко избили сверстницу. Тогда ряд источников тоже связали случившееся с сериалом «Слово пацана». Однако информация об этом также не подтвердилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...